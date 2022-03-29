Группа Scorpions изменила слова песни Wind of Change в поддержку Украины

Вместо слов «идя по берегу Москвы-реки в парк Горького» музыканты спели «а теперь послушай мое сердце — оно говорит "Украина"».

Изменения в тексте песни зрители встретили аплодисментами. В этот момент на экране за музыкантами появились слова об Украине, а также сине-желтый символ мира, а участник коллектива Клаус Майне перед началом выступления высказался в поддержку Украины. На сцене он появился с гитарой синего и желтого цвета.

Ранее Украину поддержали и на церемонии награждения победителей кинопремии «Оскар», где прошла минута молчания.

Против военной спецоперации выступили некоторые российские музыканты — Моргенштерн добавил в новый клип аудиодорожку с сообщением матери своего музыканта с Украины, а Земфира добавила в новое видео нарезку с кадрами военных действий.