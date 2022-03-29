На улицах Таллинна были замечены автомобили с российскими номерами, где национальный флаг приобрел новый вид. Полиция не видит здесь проблемы.
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ФОТО ⟩ Автомобили с российскими номерами и антивоенной символикой колесят по улицам Таллинна
Автомобили с российскими номерами и антивоенной символикой колесят по улицам Таллинна
«Замечено в Старом городе Таллинна», — говорится в сообщении в Твиттере, где была опубликована фотография автомобиля с российскими номерными знаками.
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