Читатель Limon.ee поделился фотографиями с Чудского озера, где белые снежные горы представляют собой незабываемое зрелище.
СМОТРИ ⟩ Читатель был очарован увиденным на берегу Чудского озера: это Антарктида!?
Читатель был очарован увиденным на берегу Чудского озера: это Антарктида!?
В минувшие выходные читатель отправился на прогулку по берегу Чудского озера. Он был очарован большими белоснежными горами. Если в Таллинне вдоль дороги можно увидеть почерневшие холмы, которые только раздражают прохожих, то на берегу Чудского озера - это радость для глаз.
"Эти фотографии сделаны на пляже Омеду. Супер! Как-будто мы в Антарктиде", - написала женщина, приславшая фотографии.
"Красота чистой природы", - говорит она.
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