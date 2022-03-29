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СМОТРИ ⟩ Читатель был очарован увиденным на берегу Чудского озера: это Антарктида!?

Limon.ee
Читатель был очарован увиденным на берегу Чудского озера: это Антарктида!?
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Чудское озеро зимой
Чудское озеро зимой Фото: Remo Tõnismäe

Читатель Limon.ee поделился фотографиями с Чудского озера, где белые снежные горы представляют собой незабываемое зрелище.

В минувшие выходные читатель отправился на прогулку по берегу Чудского озера. Он был очарован большими белоснежными горами. Если в Таллинне вдоль дороги можно увидеть почерневшие холмы, которые только раздражают прохожих, то на берегу Чудского озера - это радость для глаз.

Снежная гора на берегу Чудского озера
Снежная гора на берегу Чудского озера Фото: Erakogu

"Эти фотографии сделаны на пляже Омеду. Супер! Как-будто мы в Антарктиде", - написала женщина, приславшая фотографии.

На берегу чудского озера, 27.03.2022
На берегу чудского озера, 27.03.2022 Фото: Erakogu

"Красота чистой природы", - говорит она.

Чудское озеро, 27.03.2022
Чудское озеро, 27.03.2022 Фото: Erakogu
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