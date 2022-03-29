СМОТРИ ⟩ Читатель был очарован увиденным на берегу Чудского озера: это Антарктида!?

В минувшие выходные читатель отправился на прогулку по берегу Чудского озера. Он был очарован большими белоснежными горами. Если в Таллинне вдоль дороги можно увидеть почерневшие холмы, которые только раздражают прохожих, то на берегу Чудского озера - это радость для глаз.