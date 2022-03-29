В Красноярске вооруженная девушка убила отца и открыла стрельбу в детсаду

28 марта в Красноярске в одном из детских садов сотрудники скрутили вооруженную 20-летнюю девушку. Позже выяснилось, что она убила дома собственного отца, а к детям пришла с карманами, полными патронов.

Нападение на детсад произошло после обеда, сигнал поступил в полицию в 14.00, уточнили в полиции. При задержании злоумышленницы ружье выстрелило.

Девушка за несколько дней до происшествия пришла в детсад устраиваться на работу, но ей отказали. При этом она хотела ухаживать за мальчиком из коррекционной группы. Возможно, это стало триггером – сибирячка была не в себе, когда появилась в здании, пишет «КП».

Местные СМИ сообщают, что вооруженная девушка в детсаду кричала, что здесь принижают роль женщины, а рожать детей должны мужчины. По данным MASH, скрутила нападавшую инструктор по физкультуре, которая заметила девушку с ружьем. Она повалила ее на пол, как раз ружье выстрелило в стену. А на помощь бросилась воспитательница, которая отобрала оружие. Две женщины удерживали нападавшую до приезда полиции.

Во время расследования выяснилось, что девушка убила перед приходом в детсад своего отца. Ее мать – местная журналистка, ведет одну из рубрик на ТВ. Ее показания еще неизвестны.