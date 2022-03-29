В Красноярске вооруженная девушка убила отца и открыла стрельбу в детсаду
Нападение на детсад произошло после обеда, сигнал поступил в полицию в 14.00, уточнили в полиции. При задержании злоумышленницы ружье выстрелило.
Девушка за несколько дней до происшествия пришла в детсад устраиваться на работу, но ей отказали. При этом она хотела ухаживать за мальчиком из коррекционной группы. Возможно, это стало триггером – сибирячка была не в себе, когда появилась в здании, пишет «КП».
Местные СМИ сообщают, что вооруженная девушка в детсаду кричала, что здесь принижают роль женщины, а рожать детей должны мужчины. По данным MASH, скрутила нападавшую инструктор по физкультуре, которая заметила девушку с ружьем. Она повалила ее на пол, как раз ружье выстрелило в стену. А на помощь бросилась воспитательница, которая отобрала оружие. Две женщины удерживали нападавшую до приезда полиции.
Во время расследования выяснилось, что девушка убила перед приходом в детсад своего отца. Ее мать – местная журналистка, ведет одну из рубрик на ТВ. Ее показания еще неизвестны.
Как именно нападавшая попала в детсад с ружьем, куда смотрела охрана, не сообщается. Это выяснят во время следствия. В МВД предполагают, что у девушки могло быть обострение психического заболевания или весенний невроз. Также это назвали «криком души», чтобы на нее посмотрели.