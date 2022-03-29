После завершения карьеры, Евгения Медведева начала активно появляться в медийном пространстве: съемки, телешоу, интервью. Теперь она снялась для обложки мужского журнала, пишет Starhit.ru.
ФОТО ⟩ Евгения Медведева впервые разделась для обложки мужского журнала
Фотографии будут опубликованы в журнале в начале апреля, а пока что 22-летняя Женя показала первый снимок для обложки. В нем она демонстрирует спортивное тело, облачившись в красный купальник. «Идея сняться в Maxim появилась в конце прошлого года, и мы реализовали проект сразу после Нового года. Я рада, что долгожданная фотосессия готова! И спасибо ребятам за такой интересный эксперимент», – сказала сама спортсменка.
Известно, вместе с фотографами Медведева отправилась в бассейн, где и была сделана серия снимков. Кадры обещают быть горячими. Поклонники уже шутят, увидит ли Милохин эту фотосессию. Ведь весь прошлый сезон СМИ писали о романе Евгении и Дани, которые познакомились на съемках «Ледникового периода». Официально пара не объявляла об отношениях, а последнее время и вовсе перестала появляться на публике вместе.
К слову, Евгения не скрывает, что после спорта собирается заниматься раскруткой личного бренда. Причем, география ее выходит далеко за пределы России – фигуристка безумно популярна в Японии, где ее сравнивают с героиней комиксов Сейлор Мун. Кроме того, Медведевой интересно попробовать себя в журналистике, на телевидении, были мысли даже создать собственное YouTube-шоу.
Еще Женя настроена получить образование, причем необязательно, связанное со спортом: у нее есть интерес к продюсированию и режиссуре. Правда, времени пока на это совершенно не хватает, поскольку слишком много проектов намечено на этот год.
Отметим, что Евгения не первая фигуристка за последнее время, которая появилась на обложке легендарного мужского журнала. Так, в 2021 году там была опубликована фотосессия Елизаветы Туктамышевой – поклонники называют ее королевой. Фигуристая Лиза не постеснялась раздеться до нижнего белья, а где-то даже оголиться. Сама спортсменка признала этот опыт удачным и сообщила, что хотела бы попробовать еще что-то в этом духе.