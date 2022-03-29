ФОТО ⟩ Евгения Медведева впервые разделась для обложки мужского журнала

Фотографии будут опубликованы в журнале в начале апреля, а пока что 22-летняя Женя показала первый снимок для обложки. В нем она демонстрирует спортивное тело, облачившись в красный купальник. «Идея сняться в Maxim появилась в конце прошлого года, и мы реализовали проект сразу после Нового года. Я рада, что долгожданная фотосессия готова! И спасибо ребятам за такой интересный эксперимент», – сказала сама спортсменка.

Известно, вместе с фотографами Медведева отправилась в бассейн, где и была сделана серия снимков. Кадры обещают быть горячими. Поклонники уже шутят, увидит ли Милохин эту фотосессию. Ведь весь прошлый сезон СМИ писали о романе Евгении и Дани, которые познакомились на съемках «Ледникового периода». Официально пара не объявляла об отношениях, а последнее время и вовсе перестала появляться на публике вместе.

К слову, Евгения не скрывает, что после спорта собирается заниматься раскруткой личного бренда. Причем, география ее выходит далеко за пределы России – фигуристка безумно популярна в Японии, где ее сравнивают с героиней комиксов Сейлор Мун. Кроме того, Медведевой интересно попробовать себя в журналистике, на телевидении, были мысли даже создать собственное YouTube-шоу.

Еще Женя настроена получить образование, причем необязательно, связанное со спортом: у нее есть интерес к продюсированию и режиссуре. Правда, времени пока на это совершенно не хватает, поскольку слишком много проектов намечено на этот год.