68-летний Андрей Макаревич откровенно о беременности жены: «Пока я психую»

Уже не секрет, что молодая жена Макаревича, журналистка Эйнат Кляйн, ждет ребенка. Пара пыталась скрыть это от общественности, но кадры с мероприятия, на котором недавно выступила супруга музыканта, говорят сами за себя. Лишь недавно 68-летний рокер лично подтвердил – да, у них ожидается пополнение.

Сейчас пара живет в Израиле. Андрей Вадимович занимается творчеством и во всем помогает жене, хотя и говорит, что проходить вместе с ней все этапы беременности – тяжело. В недавнем интервью, отвечая на вопрос, какие чувства испытывает по поводу очередного отцовства, Макаревич ответил: «Пока психую, конечно. Но думаю, что в самое ближайшее время это сменится безудержной радостью». «А потом новым психованием», – отшутилась жена музыканта во время интервью для YouTube-проекта «ЖВЛ».

По словам Эйнат, сейчас важно сохранять трезвый ум и стараться думать о хорошем. Лично она концентрируется на том, что не может повлиять ни на пандемию, ни на политическую обстановку, поэтому самозабвенно готовится к предстоящему рождению первенца.

А вот ее супруг, как отмечено выше, уже трижды отец. Первая дочь музыканта родилась вне брака и сейчас живет в Филадельфии. Сын Иван, появившийся на свет от отношений со второй женой Аллой Голубкиной, стал актером. Самая младшая дочь Анна родилась в 2000 году. У Андрея Вадимовича, к слову, уже трое внуков – и все от старшей дочери.