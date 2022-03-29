Гороскоп на 29 марта для всех знаков Зодиака

Вероятны перемены к лучшему в романтических и семейных отношениях. Находят общий язык пары, которые прежде много ссорились. Можно обсуждать планы на будущее: тут едва ли появятся поводы для разногласий, пишет Dvorec.ru.

Овен

Благоприятный день для работы. Вы ставите перед собой высокие цели и готовы потрудиться, чтобы достичь их. Будет шанс научиться чему-то полезному, перенять чужой опыт. Некоторые Овны сегодня познакомятся с людьми, с которыми долго будут дружить. Можно проявить инициативу в романтических отношениях. Именно с ваших слов и поступков часто начинаются перемены к лучшему. Могут появиться новые планы на будущее, но едва ли их удастся осуществить в первоначальном виде. Обдумайте все как следует, прежде чем делиться своими замыслами с кем бы то ни было.

Телец

День приносит хорошие новости, открывает головокружительные перспективы. Можно добиться больших успехов. Вы настроены решительно и хотите начать действовать немедленно. Однако спешка сейчас неуместна. Какие бы шаги вы ни планировали совершить, обдумайте их как следует. Благоприятный день для встреч с друзьями и давними знакомыми. Не исключено начало романтических отношений. Они подарят немало позитивных эмоций, не раз приятно удивят. Некоторые Тельцы поймут, какие ошибки допустили раньше и как избежать их в будущем.

Близнецы

Утром возможны мелкие неприятности, разногласия с близкими, досадные недоразумения. Остальная часть дня проходит очень хорошо. Открываются новые возможности, которыми вы обязательно воспользуетесь. Будет шанс познакомиться и подружиться с людьми, способными научить вас многому, поддержать. Вторая половина дня благоприятна с точки зрения личных отношений. Общение с близкими радует, находятся темы для разговора и дела, интересные всем. Возможны денежные поступления, не исключено возвращение каких-то старых долгов.

Рак

Подходящий день для решительных действий. Если в последнее время вы размышляли о том, чтобы изменить что-то в своей жизни, можно переходить к конкретным шагам. Вероятно появление новых идей и планов, касающихся работы, учебы или творческой самореализации. Имейте в виду: чем раньше вы начнете действовать, тем быстрее получите первые результаты. Не всегда полезны советы окружающих, а вот собственной интуиции вы можете доверять. Именно она укажет кратчайший путь к цели, поможет избежать серьезных ошибок.

Лев

Первая половина дня будет удачной и плодотворной. Решатся проблемы, беспокоившие в последнее время, найдется выход из затруднительного положения. Постарайтесь провести все важные деловые переговоры до полудня. Так будет гораздо проще найти решение, которое устроит всех. Во второй половине дня вероятны затруднения и задержки в делах. Придется приложить усилия, чтобы осуществить задуманное. Имейте это в виду, когда будете планировать свой день. Стоит оставить немного времени для отдыха. Вам полезно будет восстановить силы.

Дева