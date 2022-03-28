Подписи, необходимые для отмены концерта Киркорова, собрали всего за несколько дней

Цель петиции - передать совместное обращение жителей столицы с требованием запретить концерт Филиппа Киркорова в Таллиннскую городскую управу и Таллиннское городское собрание. "Около 5000 жителей столицы из всех районов города, от Ласнамяэ до Нымме, высказали свое мнение. Мы не хотим видеть здесь Киркорова, его взгляды и заявления не соответствуют нашим ценностям. Вместе с тысячами людей, подписавших петицию, мы требуем принципиального и ясного решения Таллиннской городской управы и городского собрания запретить Киркорову выступать в столице Эстонской Республики", - сказала Анне-Май Нагель, инициатор петиции и представитель НКО EstYou.