Подписи, необходимые для отмены концерта Киркорова, собрали всего за несколько дней
На прошлой неделе была запущена народная инициатива по запрету концерта российской звезды Филиппа Киркорова в Таллинне. Уже в понедельник утром необходимое количество подписей было собрано.
Möödunud nädalal loodi rahvaalgatus Vene megastaari Filipp Kirkorovi Tallinna kontserdi keelamiseks. Juba esmaspäeva hommikuks oli vajalik kogus allkirju koos.
Цель петиции - передать совместное обращение жителей столицы с требованием запретить концерт Филиппа Киркорова в Таллиннскую городскую управу и Таллиннское городское собрание. "Около 5000 жителей столицы из всех районов города, от Ласнамяэ до Нымме, высказали свое мнение. Мы не хотим видеть здесь Киркорова, его взгляды и заявления не соответствуют нашим ценностям. Вместе с тысячами людей, подписавших петицию, мы требуем принципиального и ясного решения Таллиннской городской управы и городского собрания запретить Киркорову выступать в столице Эстонской Республики", - сказала Анне-Май Нагель, инициатор петиции и представитель НКО EstYou.
Звезда российской эстрады должен выйти на сцену ледовой арены Tondiraba 27 мая в Таллинне.
Нагель надеялась получить в общей сложности 4000 подписей, а уже два дня спустя подписи, которые необходимо было отправить городскому правительству, были собраны.
К 12 часам понедельника поддержали инициативу 5201 человек. Подписи будут собираться до среды.
Поскольку ледовая арена Tondiraba относится к административной территории Таллиннского департамента культуры и спорта, город имеет право регулировать происходящее на арендованной площади.
На вопрос, действительно ли город может запретить масштабное мероприятие, заместитель мэра Таллина Вадим Белобровцев ответил, что в настоящее время ведутся переговоры.