Ирина Шейк с каждым годом становится все сексуальнее и сексуальнее, что подтверждают её последние работы, пишет сайт paparazzi.ru.
БОЖЕ! ⟩ Последняя фотосессия Ирины Шейк в латексе и с голой попой привела в восторг поклонников
Последняя фотосессия Ирины Шейк в латексе и с голой попой привела в восторг поклонников
Накануне Ирина поделилась кадрами с новой фотосессии, которую прокомментировала одной фразой: Making of ….., что можно перевести, как «Создание».
Реакция поклонников была так же немногословна, но вполне понятна и выразительна: это сенсация, О, мой Бог, Бомба, Прекрасно, Огонь и так далее. И с этим трудно не согласиться. Реально – огонь!