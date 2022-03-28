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БОЖЕ! ⟩ Последняя фотосессия Ирины Шейк в латексе и с голой попой привела в восторг поклонников

Limon.ee
Последняя фотосессия Ирины Шейк в латексе и с голой попой привела в восторг поклонников
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Ирина Шейк
Ирина Шейк Фото: Nils Jorgensen/Capital Pictures

Ирина Шейк с каждым годом становится все сексуальнее и сексуальнее, что подтверждают её последние работы, пишет сайт paparazzi.ru.

Накануне Ирина поделилась кадрами с новой фотосессии, которую прокомментировала одной фразой: Making of ….., что можно перевести, как «Создание».

Реакция поклонников была так же немногословна, но вполне понятна и выразительна: это сенсация, О, мой Бог, Бомба, Прекрасно, Огонь и так далее. И с этим трудно не согласиться. Реально – огонь!

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