Гороскоп на 28 марта для всех знаков Зодиака

Дева

Будьте осторожны, старайтесь обращать внимание на мелкие детали. Это не самый простой день. Но если вы будете принимать решения без спешки и прислушаетесь к советам знающих и опытных людей, серьезных проблем удастся избежать. Возможны задержки в делах. Относитесь к этому спокойно: чуть позже влияние позитивных тенденций усилится, и вы все наверстаете. Многим представителям знака день преподнесет приятные сюрпризы. Будет возможность повидаться с людьми, по которым вы скучали. Проявите инициативу – у вас появится шанс изменить к лучшему отношения, прежде приносившие немало волнений.

Весы

Непростой день, но и у него есть свои плюсы. Чем меньше ваши ожидания, тем ниже вероятность разочарований; не питайте напрасных надежд и будьте готовы потрудиться для достижения успеха. Часто оказывается проще и эффективнее действовать самостоятельно, чем сотрудничать с кем-то. Дома может быть больше забот, чем обычно. Вы справитесь со всеми проблемами, но это потребует усилий и терпения. Вторая половина дня обещает денежные поступления. Они окажутся очень кстати. Многие Весы сделают удачные покупки. Обратите внимание на вещи, которые могут сделать ваш дом уютнее и красивее.

Скорпион

Будьте осторожны и старайтесь не строить иллюзий. Может казаться, что все складывается неплохо и успех не за горами, но позже вы поймете, что нужно преодолеть немало преград, чтобы добиться цели. Окружающие не скупятся на интересные предложения и обещания, за которыми ничего не стоит; доверяйте только тем, кто не раз делом доказывал, что заслуживает этого. Отдыхайте. День отлично подходит для того, чтобы расслабиться, восстановить силы. Полезно будет позаботиться о здоровье; многие процедуры дают заметный эффект.

Стрелец

Непростой день. Нужно потрудиться, чтобы достичь успеха. Вы проявляете настойчивость, стремитесь преодолеть преграды и ищете новые пути к цели. Не спешите с важными решениями, старайтесь не связывать себя обязательствами; свобода действий очень важна. Серьезные дела и встречи, от которых может многое зависеть, лучше отложить. День хорошо подходит для отдыха, дает возможность приятно провести время, пообщаться с теми, кто вам дорог. Полезны поездки и прогулки, занятия любимым видом спорта. Все это помогает вам чувствовать себя гораздо бодрее и энергичнее.

Козерог

Ответственный день. Вам предстоит принимать решения, которые положат начало переменам в жизни. Соберитесь с силами и будьте серьезны. У вас часто получается то, что не удалось другим. Достигнутые успехи приятно удивляют и вдохновляют окружающих. Многие захотят последовать вашему примеру. Старайтесь избегать перегрузок, тяжелой и утомительной работы; не стоит проверять себя на прочность. Важна разборчивость в общении: сегодня вы склонны сближаться с людьми, которые могут на вас плохо повлиять. Прислушайтесь к советам близких.

Водолей

Благоприятный день. Можно добиться отличных результатов во многих делах, если правильно использовать сложившуюся ситуацию. Потребуются фантазия и настойчивость; ни в том, ни в другом у вас сегодня нет недостатка. Обаяние тоже помогает. Именно благодаря ему вы сможете заручиться поддержкой людей, от которых многое зависит. Вероятны денежные поступления. Деловое чутье будет очень острым, все заключенные сделки окажутся удачными. Будет возможность быстро оформить важные документы, решить организационные вопросы.

Рыбы