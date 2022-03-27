Гороскоп на неделю с 28 марта по 3 апреля 2022 года

Дева

Девам стоит перестать копаться в прошлом. Пришла пора перестать совершать ошибки, которые мешают быть счастливыми. Ночные светила хотят намекнуть Девам, что их счастье зависит только от них самих. Не исключено, что Девы смогут помочь своим близким, родственникам, друзьям. Помогая получать удовольствие от мелких радостей окружающим, сами Девы будут становиться более счастливыми, довольными жизнью. Их мир может полностью измениться, причем в лучшую сторону. Удача рядом — нужно лишь дотянуться до нее.

Весы

Весам необходимо в первую очередь помнить о том, что у них на этой неделе могут появиться новые враги и недоброжелатели. Опасность может исходить даже от некоторых знакомых людей. Обереги для дома и семьи помогут уберечь своих близких от проблем. В целом период благоприятен для духовных практик, молитв, медитаций и даже для осознанных сновидений. Астрологи настоятельно советуют Весам научиться прощать обиды, а также дать зажить старым ранам, не думая о том, что происходило в недавнем прошлом. Нужно двигаться дальше.

Скорпион

Скорпионам ночные светила хотят помочь в обретении счастья и гармонии. Если в жизни этих людей слишком много забот и проблем, звезды и планеты обязательно подскажут, как от всего этого избавиться. Возможно, что на работе и в бизнесе у Скорпионов появятся новые задачи, причем не самые простые. Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru рассказывали о том, что нужно делать, если работа вытягивает все силы. Такие советы будут крайне полезными для многих представителей Знака. Самое главное сейчас — не принимать спонтанные решения. Нужно быть осторожнее.

Стрелец

Стрельцам на этой неделе ночные светила помогут найти свое истинное предназначение. Если перед представителями данного Знака давно стоит такая задача, им стоит воспользоваться тремя духовными способами, которые ускорят этот процесс в значительной степени. Если в деловой и финансовой сфере полезной станет расчетливость, то в любви лучше дать волю искренности и честности. Астрологи не советуют провоцировать окружающих на недоверие. Это очень важный период, в который нельзя терять уважения близких, друзей и коллег.

Козерог

Козерогам на этой неделе будет везти, но это не понравится некоторым людям из их окружения. Вероятно, что у представителей данного Знака появятся новые недоброжелатели и враги. Чтобы не разрушить собственное биополе, Козерогам придется научиться правильно отвечать на хамство и оскорбления. Не нужно провоцировать людей на негативные эмоции. Если кто-то захочет поругаться или выяснить, кто прав, а кто виноват, не стоит вступать в полемику. Козероги на гребне волны, поэтому им любыми способами стоит бороться за свое счастье. Это очень важно время.

Водолей

Водителям на этой неделе предстоит много общаться по работе и знакомиться с людьми в целом. В такие периоды необходимо четко осознавать, кто из новых знакомых может быть полезным, а кто может оказаться врагом. Чтобы узнать характер человека получше, нужно проанализировать его предпочтения в еде. Также можно положиться на интуицию, которую существенно укрепят звезды и планеты. Астрологи также рекомендуют Водолеям отказаться от многозадачности. Нужно быть последовательными и не браться за всё подряд. Нельзя также давать пустые обещания — это может очернить репутацию.

Рыбы