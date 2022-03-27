ФОТО ⟩ Известный эстонский ведущий сделал хитрый намек на пол будущего ребенка?

Ведущий Роберт Роол поделился хитрым снимком себя и своей возлюбленной на фоне розовых воздушных шаров. В свете последних новостей о беременности Маарьи можно подумать, что таким образом Роберт дает подсказки относительно пола будущего ребенка.

«Будет весело!» - подписал Роберт фотографию, которую он разместил в Instagram в конце февраля, объявив, что он скоро станет отцом! Затем Роберт прокомментировал Elu24, что ребенок родится летом и его очень ждут.