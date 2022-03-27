Ведущий Роберт Роол поделился фотографией с розовыми воздушными шарами в Instagram. Намекает ли он, что ребенок, который должен появиться на свет летом, может быть девочкой?
ФОТО ⟩ Известный эстонский ведущий сделал хитрый намек на пол будущего ребенка?
Известный эстонский ведущий сделал хитрый намек на пол будущего ребенка?
Ведущий Роберт Роол поделился хитрым снимком себя и своей возлюбленной на фоне розовых воздушных шаров. В свете последних новостей о беременности Маарьи можно подумать, что таким образом Роберт дает подсказки относительно пола будущего ребенка.
«Будет весело!» - подписал Роберт фотографию, которую он разместил в Instagram в конце февраля, объявив, что он скоро станет отцом! Затем Роберт прокомментировал Elu24, что ребенок родится летом и его очень ждут.
31-летний Роберт и его возлюбленная Маарья (26) вместе с начала 2021 года. Маарья родом из Хаапсалу и работает в Северо-Эстонской региональной больнице.
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