Мэрилин Керро, известный эстонский экстрасенс, родила третьего ребенка.
ПОЗДРАВЛЯЕМ! ⟩ Экстрасенс Мэрилин Керро в третий раз стала матерью!
В конце января появилась новость о том, что эстонская ведьма Мэрилин Керро снова беременна. Теперь она сообщила в социальных сетях, что у нее родился третий ребенок! «Добро пожаловать на свет, маленькое чудо!» - пишет Керро в публикации на Facebook с прикрепленным к нему голубым сердцем, которое может быть намеком на то, что родился сын.
Керро уже воспитывает двоих детей, которых она не слишком часто показывает публике.
Керро впервые стала мамой в июне 2018 года. «Мои дорогие люди, которые были со мной в течение многих лет. Я всегда делюсь с вами своими радостями и заботами, счастьем и успехом», — написала она тогда в Facebook. Сына назвали Кайус-Уильям.
Керро сообщила об ожидании второго ребенка летом 2019 года. В январе следующего года она сообщила, что родила дочь! «Я рада сообщить о рождении моей маленькой дочери. В прекрасном лунном свете она пришла в этот мир, на радость своей семье», — поделилась тогда Керро радостной новостью в социальных сетях.