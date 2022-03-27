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ПОЗДРАВЛЯЕМ! ⟩ Экстрасенс Мэрилин Керро в третий раз стала матерью!

Хейди Рууль Limon.ee
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Экстрасенс Мэрилин Керро в третий раз стала матерью!
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Мэрилин Керро.
Мэрилин Керро. Фото: Liisbet Valdoja

Мэрилин Керро, известный эстонский экстрасенс, родила третьего ребенка.

В конце января появилась новость о том, что эстонская ведьма Мэрилин Керро снова беременна. Теперь она сообщила в социальных сетях, что у нее родился третий ребенок! «Добро пожаловать на свет, маленькое чудо!» - пишет Керро в публикации на Facebook с прикрепленным к нему голубым сердцем, которое может быть намеком на то, что родился сын.

Керро уже воспитывает двоих детей, которых она не слишком часто показывает публике.

Керро впервые стала мамой в июне 2018 года. «Мои дорогие люди, которые были со мной в течение многих лет. Я всегда делюсь с вами своими радостями и заботами, счастьем и успехом», — написала она тогда в Facebook. Сына назвали Кайус-Уильям.

Керро сообщила об ожидании второго ребенка летом 2019 года. В январе следующего года она сообщила, что родила дочь! «Я рада сообщить о рождении моей маленькой дочери. В прекрасном лунном свете она пришла в этот мир, на радость своей семье», — поделилась тогда Керро радостной новостью в социальных сетях.

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