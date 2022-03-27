ПОЗДРАВЛЯЕМ! ⟩ Экстрасенс Мэрилин Керро в третий раз стала матерью!

В конце января появилась новость о том, что эстонская ведьма Мэрилин Керро снова беременна. Теперь она сообщила в социальных сетях, что у нее родился третий ребенок! «Добро пожаловать на свет, маленькое чудо!» - пишет Керро в публикации на Facebook с прикрепленным к нему голубым сердцем, которое может быть намеком на то, что родился сын.

Керро уже воспитывает двоих детей, которых она не слишком часто показывает публике.

Керро впервые стала мамой в июне 2018 года. «Мои дорогие люди, которые были со мной в течение многих лет. Я всегда делюсь с вами своими радостями и заботами, счастьем и успехом», — написала она тогда в Facebook. Сына назвали Кайус-Уильям.