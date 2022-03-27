«Если придет война, мы все будем равны!» Виолончелистка Сильвия Ильвес учится обращаться с оружием

Виолончелистка Сильвия Ильвес делится своими мыслями о войне и материнстве в соцсетях. По словам женщины, она родилась, чтобы развлекать людей и воспитывать детей, которых очень любит. «Жизнь показала, что в какой-то момент неважно, лучший ты виолончелист или нет, лучший ты спортсмен, успешный бухгалтер или менеджер — если придет война, мы все будем равны», — сказала она.

«Те, у кого больше денег, найдут лучшие способы защитить себя и свою семью. Более бедные будут полагаться на волю судьбы, им придется защищать свою жизнь и свои семьи», — добавляет Ильвес.

Женщина признается, что давно хотела научиться обращению с оружием. «Нет, важно не то, чтобы иметь разрешение на оружие, а умение обращаться с ним. Мужчин отправляют в армию на обучение, а женщин? Что, если я должна защищать свою семью?» - спросила она.