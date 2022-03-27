Гороскоп на 27 марта для всех знаков Зодиака

Во второй половине дня влияние позитивных тенденций заметно усилится. Это время удачно во многих отношениях. Оно одинаково хорошо подходит и для каких-то полезных занятий, и для развлечений, и для отдыха.

Овен

Благоприятный день для полезных дел. Можно добиться значительного прогресса, справиться с тем, что долго не удавалось. Не исключены какие-то приятные неожиданности, вдохновляющие сюрпризы. Для некоторых Овнов этот день будет связан с очень интересными знакомствами. Не исключена встреча с человеком, который сыграет важную роль в вашей жизни. В конце дня вероятны хорошие новости. Чаще всего они касаются кого-то из близких людей, членов семьи. Планы на будущее могут измениться, и вы будете этому очень рады.

Телец

Большая часть дня складывается удачно. Вы успешно завершите дела, начатые давным-давно, получите ответы на вопросы, над которыми долго размышляли. Вам часто помогают старые и новые знакомые, не исключено начало сотрудничества, которое продлится несколько лет. Лишь вечером возможны какие-то неприятные происшествия, досадные недоразумения. Но и тут серьезных проблем не возникнет. Так что не переживайте из-за пустяков и смотрите в будущее с оптимизмом. Идеи, которые появляются сегодня, наверняка удастся реализовать несколько позже.

Близнецы

Благоприятный день для делового общения, поиска союзников. Не исключено, что предложат поддержку люди, о которых вы прежде слышали много хорошего. Вероятны удачные совпадения; вы постараетесь извлечь из них максимум пользы. Появятся интересные идеи, касающиеся работы и бизнеса. Некоторые Близнецы поймут, как увеличить доходы, упрочить свои позиции. Вероятны встречи с необычными людьми, знакомства, которые положат начало важным для вас отношениям. Вы внимательны к окружающим; они стараются отвечать тем же.

Рак

Неоднозначный день. Он может принести события, которые трудно будет сразу оценить правильно. Дайте себе немного времени, чтобы во всем разобраться. Ситуация вскоре прояснится. Если вы стремитесь к финансовому благополучию, сосредоточьтесь на этой сфере: могут появиться идеи, касающиеся дополнительного источника доходов, представится шанс заключить выгодные сделки. День благоприятен с точки зрения личных отношений. Вы чувствуете поддержку близких и радуетесь ей. Будет возможность исполнить давнее желание человека, который вам особенно дорог.

Лев

Открываются новые возможности и перспективы. Действуйте решительно, старайтесь не упустить свой шанс достичь успеха. Не исключены напряженные моменты, начало конкурентной борьбы, в которой вам нелегко будет одержать победу. Можно заниматься несколькими делами одновременно, это не приведет к ошибкам, не помешает завершить их все своевременно. Легким и приятным будет общение с близкими. Вы быстро находите верный тон, понимаете, как говорить о том, из-за чего прежде возникали разногласия. Не исключены какие-то приятные сюрпризы, подарки и знаки внимания.

Дева