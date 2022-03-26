ФОТО ⟩ Взял пример с Репинского? Житель Йыхви выразил свою любовь к любимой Катюшечке грандиозным способом

Фотографию любовного рекламного баннера в городе Йыхви была размещена в группе Facebook - Meedia- ja reklaamipärleid meilt ja mujalt ("Рекламные перлы у нас и зарубежом").

"Катя я люблю тебя!" - гласит большой рекламный щит на перекрестке улицы Яама, вместе с фотографией загадочной женщины. Однако чей это был романтический жест, неизвестно.

Признание в любви в Йыхви. Фото: Facebook

В январе 2020 года такую же "кампанию" провел бывший мэр Йыхвиского самоуправления Мартин Репинский, когда он публично признался в любви своей девушке Екатерине Васильевой в своем родном городе.

"Катя, я люблю тебя!" - гласила надпись на рекламном щите на улице Раквере в центре Йыхви.

"Было бы экологичнее использовать тот же плакат, только приклеить другое лицо", - прокомментировал один из участников группы, намекая на то, что обе женщины - Кати.