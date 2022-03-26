Говорящий с рунами эксперт Игорь Вечерский рассказал, кто из представителей астрологического круга сможет проявить себя, а кому стоит быть осторожным в своих поступках. Об этом пишет Пятый канал.
Рунический гороскоп на неделю с 28 марта по 3 апреля для всех знаков Зодиака
Дар говорить с рунами и расшифровывать их послания не раз помогал провидцу Игорю Вечерскому предрекать крупные мировые события, природные явления, а также крутые повороты в судьбе известных людей. Многие доверяют именно руническому гороскопу, так как считают его наиболее точным. Эксперт приготовил очередной прогноз на неделю с 28 марта по 3 апреля и рассказал, как представителям астрологического круга достичь своих целей и не упустить из виду важное и ценное, кто сможет реализовать свой потенциал, а кому стоит проявить осторожность.
Овен
Руны иса, эйваз и перевернутый альгиз советуют обратить внимание на принципы, которым вы будете следовать в этот период. Постарайтесь сохранять объективный взгляд на действительность и не поддаваться иллюзиям эмоций. Чтобы повернуть бурные воды судьбы в нужное русло, нужна максимальная ясность. Жизненный опыт, накопленный в предыдущих этапах, может сыграть с вами злую шутку, оказаться ложной опорой. Ситуация потребует серьезных перемен, это время будто говорит вам: не следует застаиваться и находиться на одном месте. Нужно принимать активные решения, идти вперед.
Телец
Руны беркана, турисаз и феху обещают отличные возможности для развития в сфере, которая приносит вам доход. Можете сделать удачные вложения средств, либо наоборот, подвести итог в своих материальных вопросах и реализовать давно откладываемые планы. Будьте внимательны, тщательно считайте и взвешивайте риски. Высшие силы на вашей стороне, но и отдаваться на волю случая и судьбы не стоит.
Близнецы
Руны соуло, беркана и гебо советуют вам в этот период времени реализовывать возможности, которые появляются в контексте удачного партнерства и дают перспективу развития в будущем. Это время может помочь вам принести в мир собственные образы восприятия разного рода явлений, направить обстоятельства себе на пользу. Вы можете проявить свои сильные стороны и стать ведущим человеком, лидером который откроет путь в будущее с хорошими достижениями.
Рак
Руны вуньо, дагаз и перевернутый уруз предупреждают — не следует форсировать события! Необходимо также обратить внимание на методы достижения комфортных условий жизни. Все ли вы делаете верно? Подумайте об этом сейчас, так как грядет череда изменений, которые потребуют от вас стойкости. Ищите баланс и точку опоры во всех сферах жизни, прикладывайте усилия, чтобы достичь равновесия. В ближайшие дни предельно важно очень хорошо акцентировать свои силы именно на необходимых делах.
Лев
Руна феху, а также перевернутые альгиз и лагуз говорят, что вас ожидает время, полное неожиданностей, и в вашей работе могут произойти непредвиденные перемены. Изменения могут быть не самыми удачными, поэтому следует очень внимательно относиться к своим накоплениям, к деньгам в принципе. В этот период постарайтесь рассмотреть какие-то новые перспективы — профессиональные и финансовые. Анализируйте свои шансы вдумчиво, некоторые пути к успеху могут быть неочевидными.
Дева
Соуло, а также перевернутые руны кено и турисаз предупреждают, что в ближайшие семь дней события могут быть достаточно разнонаправленными. Очень вероятно, вы не сможете контролировать абсолютно все. Однако с другой стороны, вы можете прекрасно использовать этот период для разрешения сложностей, вернуться к проблемам прошлого, уладить укоренившиеся разногласия с близкими. И создать новый задел для будущего.
Весы
Руны тейваз, перевернутый уруз и перевернутая лагуз не рекомендуют совершать каких-то активных действий на этой неделе, потому как для них у вас попросту недостаточно сил. Вы не вполне ясно понимаете все вероятные последствия ваших действий и решений. Это период, когда следует направить свои устремления внутрь самого себя, прислушаться к внутреннему голосу, проанализировать ситуацию и создать необходимые предпосылки для будущих дел.
Скорпион
Руны наутиз, перевернутые турисаз и беркана советуют взять паузу, осмотреться вокруг и, учитывая все необходимые обстоятельства, приступить к построению планов. В это время вы можете заняться своими личными делами, уделить внимание отношениям с любимым человеком или разобраться в кандидатурах на это место. Однако активно проявлять себя во внешнем мире в этот период не рекомендуется.
Стрелец
Руны иса, перто и гебо сообщают, что вы в этот период сможете открыть новые возможности в уже существующих обстоятельствах. То есть те взаимодействия, условное направление жизни, которых вы придерживались, планы развития, возможно, откроются в новом свете. Поэтому не стоит пренебрегать ситуацией. Также следует воспринимать поступающую информацию исключительно в позитивном ключе. Она может быть очень полезна в будущем.
Козерог
Руны феху, перевернутая перто и райдо настойчиво рекомендуют вам осмотреться в новых направлениях, возможно, совершить путешествие или небольшую поездку. Одним словом, не сидеть на месте, четко ориентируясь в пространстве, принимать верные решение. В то же время нужно быть очень аккуратным с вновь поступающей информацией, потому как велика вероятность обмана или неверного толкования. Поэтому правильнее всего сейчас ориентироваться на свое личное мнение.
Водолей
Руна гебо, а также перевернутые беркана и вуньо советуют в ближайшие семь дней не развивать отношения какого-либо рода, потому как в этот период недостаточно благоприятных обстоятельств для взаимодействия в сфере коммуникаций. Сосредоточьтесь на своих нуждах и планах, в эти дни вы можете наилучшим образом спланировать свои действия в будущем и решить все бытовые вопросы настоящего.
Рыбы
Перевернутый тейваз, а также руны вуньо и райдо советуют вам не принимать скоропалительных решений, которые могут прийти в вашу жизнь и вызвать непреодолимое желание действовать, как можно скорее реализовывать. Результат не порадует, это будет не то, что вам сейчас нужно. Период лучше всего подойдет для укрепления своей позиции, оставайтесь там, где находитесь, сохраняйте уверенность. Время стоит потратить на поиск гармонии в текущих обстоятельствах, следует внести свежесть и красоту в уже текущий ход событий.