Рунический гороскоп на неделю с 28 марта по 3 апреля для всех знаков Зодиака

Дар говорить с рунами и расшифровывать их послания не раз помогал провидцу Игорю Вечерскому предрекать крупные мировые события, природные явления, а также крутые повороты в судьбе известных людей. Многие доверяют именно руническому гороскопу, так как считают его наиболее точным. Эксперт приготовил очередной прогноз на неделю с 28 марта по 3 апреля и рассказал, как представителям астрологического круга достичь своих целей и не упустить из виду важное и ценное, кто сможет реализовать свой потенциал, а кому стоит проявить осторожность.

Овен

Руны иса, эйваз и перевернутый альгиз советуют обратить внимание на принципы, которым вы будете следовать в этот период. Постарайтесь сохранять объективный взгляд на действительность и не поддаваться иллюзиям эмоций. Чтобы повернуть бурные воды судьбы в нужное русло, нужна максимальная ясность. Жизненный опыт, накопленный в предыдущих этапах, может сыграть с вами злую шутку, оказаться ложной опорой. Ситуация потребует серьезных перемен, это время будто говорит вам: не следует застаиваться и находиться на одном месте. Нужно принимать активные решения, идти вперед.

Телец

Руны беркана, турисаз и феху обещают отличные возможности для развития в сфере, которая приносит вам доход. Можете сделать удачные вложения средств, либо наоборот, подвести итог в своих материальных вопросах и реализовать давно откладываемые планы. Будьте внимательны, тщательно считайте и взвешивайте риски. Высшие силы на вашей стороне, но и отдаваться на волю случая и судьбы не стоит.

Близнецы

Руны соуло, беркана и гебо советуют вам в этот период времени реализовывать возможности, которые появляются в контексте удачного партнерства и дают перспективу развития в будущем. Это время может помочь вам принести в мир собственные образы восприятия разного рода явлений, направить обстоятельства себе на пользу. Вы можете проявить свои сильные стороны и стать ведущим человеком, лидером который откроет путь в будущее с хорошими достижениями.

Рак

Руны вуньо, дагаз и перевернутый уруз предупреждают — не следует форсировать события! Необходимо также обратить внимание на методы достижения комфортных условий жизни. Все ли вы делаете верно? Подумайте об этом сейчас, так как грядет череда изменений, которые потребуют от вас стойкости. Ищите баланс и точку опоры во всех сферах жизни, прикладывайте усилия, чтобы достичь равновесия. В ближайшие дни предельно важно очень хорошо акцентировать свои силы именно на необходимых делах.

Лев