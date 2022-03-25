Смотрите, как отрывался народ на дне рождении владельца Deja Vu

Местные жители доказали, что желание и энергия плясать до утра никуда не делись. Доказательством того стала безудержная вечеринка в Lounge Deja Vu в честь дня рождения владельца Йоозепа Тинна. Клуб на протяжении 15 лет был флагманом ночной жизни Таллинна.

В прошлую пятницу, 18 марта, в Deja Vu также состоялась большая вечеринка по случаю открытия весеннего сезона Roku LIVE Lounge, которую посетили известные лица из мира музыки и бизнеса. На сцену вышли Анатолий Эйн, Уку Сувисте, Джеймс Вертс, Рене Пууре и другие.

Вечеринка, которая не знала границ

Вечеринка сопровождалась свежими и ароматными коктейлями Roku, а Deja Vu удивила гостей веселым шоу. Вечер начался с танцевального настроения, когда на сцену вышла заводная группа Plan Caliente, чья музыка была полна горячих латинских ритмов.

Фото: Rauno Liivand

Однако это было далеко не единственное выступление вечера. От рока старой школы до Бруно Марса и ритмов сальсы - вечеринка не знала границ, поэтому исполнителей поддерживали как перед сценой, так и на диванах. Вечер не был полным без шампанского и зажигательных танцевальных номеров, которые появлялись на столах при свете огней.

Проспали ночь?