Ночная жизнь в столице ожила в минувшие выходные, когда впервые за долгое время мероприятия вновь стали проходить без ограничений.
Смотрите, как отрывался народ на дне рождении владельца Deja Vu
Местные жители доказали, что желание и энергия плясать до утра никуда не делись. Доказательством того стала безудержная вечеринка в Lounge Deja Vu в честь дня рождения владельца Йоозепа Тинна. Клуб на протяжении 15 лет был флагманом ночной жизни Таллинна.
В прошлую пятницу, 18 марта, в Deja Vu также состоялась большая вечеринка по случаю открытия весеннего сезона Roku LIVE Lounge, которую посетили известные лица из мира музыки и бизнеса. На сцену вышли Анатолий Эйн, Уку Сувисте, Джеймс Вертс, Рене Пууре и другие.
Вечеринка, которая не знала границ
Вечеринка сопровождалась свежими и ароматными коктейлями Roku, а Deja Vu удивила гостей веселым шоу. Вечер начался с танцевального настроения, когда на сцену вышла заводная группа Plan Caliente, чья музыка была полна горячих латинских ритмов.
Однако это было далеко не единственное выступление вечера. От рока старой школы до Бруно Марса и ритмов сальсы - вечеринка не знала границ, поэтому исполнителей поддерживали как перед сценой, так и на диванах. Вечер не был полным без шампанского и зажигательных танцевальных номеров, которые появлялись на столах при свете огней.
Проспали ночь?
Не волнуйтесь, вы приглашены обратно в Дежа Вю в эти выходные. Уже в пятницу, 25.03, в Deja Vu состоится Summer Latin Lounge. В субботу 26.03 откроются двери для долгожданной большой вечеринки BABULJA.