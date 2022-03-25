ВИДЕО ⟩ Курьезный случай с Каей Каллас на саммите НАТО в Брюсселе

"Хотя времена серьезные, но никто не исключал смешных казусов", - заявила премьер-министр Кая Каллас в социальных сетях, поделившись фотографиями и видеоклипом с саммита НАТО.

Камера поймала комичный момент, когда Каллас протянула руку для приветствия генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, в то время как в тот же момент президент США Джо Байден и премьер-министр Бельгии Александр де Кроо пожали друг другу руки.

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Чрезвычайный саммит НАТО, состоявшийся в четверг в Брюсселе, обсудил вопросы усиления сдерживания и оборонных возможностей союзников, укрепления восточного фланга НАТО и дальнейшие варианты поддержки Украины.

В дополнение к видеоклипу Каллас поделился совместной фотографией лидеров НАТО, на которой премьер-министр Великобритании Борис Джонсон привлек внимание многих.

"Один из них выглядит так, будто только с бодуна", - прокомментировал фото пользователь Сети, намекая на внешний вид Бориса Джонсона.