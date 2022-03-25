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Сообщения о смерти Жириновского опровергнуты

Limon.ee
Сообщения о смерти Жириновского опровергнуты
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Владимир Жириновский
Владимир Жириновский Фото: NATALIA KOLESNIKOVA

25 марта многие СМИ написали, что российский политик Владимир Жириновский умер.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в пятницу опроверг сообщения о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского, сообщает Interfax.

"Всех, кто переживает за здоровье Владимира Вольфовича Жириновского, хочу успокоить. Он жив. Состояние его действительно тяжёлое. Сегодня ему сделали КТ", - написал он в телеграм-канале.

"Мы за него переживаем, врачи борются за него. Он сам большой молодец. Давайте пожелаем ему скорейшего выздоровления", - добавил Володин.

В Минздраве РФ при этом отметили, что состояние Жириновского оценивается как стабильное, врачи оказывает ему медицинскую помощь.

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