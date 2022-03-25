Павел Глоба предрек проблемы трем знакам Зодиака в конце марта

Телец

Последняя декада марта для людей, которые появились на свет под этим созвездием, будет не совсем удачной на личном фронте. Весна может обнажить все скрытые стороны Тельцов. Существует вероятность проблем со здоровьем, которые могут негативно сказаться на отношениях с партнером.

Рак

Конец марта для людей, которые родились под этим знаком, не принесет новых романтических эмоций в жизнь и будет дисгармоничной. Есть риск появления сложностей в общении со второй половиной, недопонимание может спровоцировать ссоры. Спрятаться от проблем Раки попытаются в работе, но, возможно, именно профессиональная деятельность и станет причиной серьезных конфликтов.

Скорпион