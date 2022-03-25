Марит Уммелас, связавшая самые известные носки в Эстонии, любезно делится руководством, согласно которому каждый может связать такие же носки, пишет Elu24.
ВЯЖЕМ САМЫЕ КРУТЫЕ НОСКИ! ⟩ Теперь у каждого есть возможность получить всемирно известные носки с нецензурной фразой
Носки, купленные на аукционе по космической цене в 2000 евро, отправятся в подарок президенту Украины Владимиру Зеленскому. По словам предпринимателя Меэлиса Нийнепуу, купившего знаменитые носки с нецензурной надписью, это очень сильный ход, который согрел его сердце как эстонца. Нийнепуу также констатировал, что в Эстонии нет мужчины, которому бы подошли носки. Потому что они созданы для героического президента Украины или мужчин, которые сегодня воюют на фронте. «Вероятно, мы найдем способ передать носки Зеленскому», - уверен бизнесмен.
Марит Уммелас любезно поделилась руковоством, как связать такие носки себе или в подарок мужчине. Если вам не хватает вязальных навыков, вы обязательно найдете людей с умелыми руками в социальных сетях.
Выкройка зеркально отображена на экране, чтобы она правильно вывязывалась.