ВЯЖЕМ САМЫЕ КРУТЫЕ НОСКИ! ⟩ Теперь у каждого есть возможность получить всемирно известные носки с нецензурной фразой

Носки, купленные на аукционе по космической цене в 2000 евро, отправятся в подарок президенту Украины Владимиру Зеленскому. По словам предпринимателя Меэлиса Нийнепуу, купившего знаменитые носки с нецензурной надписью, это очень сильный ход, который согрел его сердце как эстонца. Нийнепуу также констатировал, что в Эстонии нет мужчины, которому бы подошли носки. Потому что они созданы для героического президента Украины или мужчин, которые сегодня воюют на фронте. «Вероятно, мы найдем способ передать носки Зеленскому», - уверен бизнесмен.