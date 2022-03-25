Гламурной «падчерице» российского министра запрещено посещать лондонскую квартиру за 4 миллиона фунтов стерлингов из-за санкций

24 марта Postimees писал, что Лондон ввел санкции еще в отношении 59 российских компаний и частных лиц. Полина Ковалева, так называемая падчерица министра иностранных дел России Сергея Лаврова, также была внесена в этот список. Таким образом Великобритания поставила крест на роскошной жизни Полины. Помимо этого британские власти отменили ей разрешение на проживание на территории их страны.

Полина — дочь любовницы министра иностранных дел России Светланы Поляковой, об этом сообщает The Sun. Говорят, что роман длился 20 лет.

Руководителя Министерства иностранных дел России уже много лет связывают очень «близкие» отношения со Светланой Поляковой — женщиной, чьи партнеры и родственники стали занимать ключевые посты в министерстве, а семья обзавелась миллиардами, пишет spletnik.ru.

Источник, связанный с МИД, сообщил, что подруга Лаврова приобрела значительное влияние в министерстве. На несколько ключевых постов в МИД были назначены ее друзья: Роман Садулин (Заместитель управделами министерства), Екатерина Вадьяева (ГлавУпДК при МИД России). По словам источника, несколько высокопоставленных сотрудников МИД, недовольных тем, что на ключевые посты в министерстве назначаются знакомые Поляковой, были вынуждены уволиться. Лаврова и Полякову связывают близкие отношения, хотя официально министр женат. Светлана трижды путешествовала вместе с министром, пробив ее номера показывает, что в записных книжках она записана «Светлана Лаврова» или «Лаврова Светлана».

В зарубежных СМИ Полину называют падчерицей Лаврова. На прошлой неделе протестующие собрались перед лондонской квартирой Полины и кричали, что ее отец — убийца.

Полина училась в частной школе-интернате в Бристоле, затем получила степень в области экономики и политики в Университете Лафборо, а также степень магистра экономики и стратегии для бизнеса в Имперском колледже Лондона, пишет focus.ua.

Она продолжила работу в "Газпроме", российском энергетическом гиганте, где помогала в слияниях и поглощениях, а затем работала в горнодобывающей компании Glencore. До покупки собственного дома она жила в Холланд-парке на западе Лондона, в квартире в таунхаусе, принадлежащем российскому посольству.

Полина проживала в квартире, которую, согласно документам земельного кадастра, она купила за 4,4 миллиона фунтов стерлингов без ипотеки в 2016 году, когда ей был 21 год, в квартале недалеко от Кенсингтон-Хай-стрит. До сих пор неизвестно, кто заплатил за квартиру Полины, где она делит квадратные метры с мужчиной, который, как полагают, является ее партнером и также владеет 10-процентной долей в инвестиционной компании Ковалевой.

Кенсингтон считается одним из самых роскошных жилых районов Лондона с роскошными магазинами, известными музеями и великолепными парками. Апартаменты Ковалевой находятся в комплексе с бассейном, тренажерным залом, спа-салоном, кинотеатром, гольф-симулятором, игровой комнатой и видом на Кенсингтон и Холланд-парк.