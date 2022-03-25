Гороскоп на 25 марта для всех знаков Зодиака

У пар, которые в последнее время много спорили, есть шанс достичь компромисса. Успехов в работе добиваются те, кто даже к привычным делам подходит творчески, старается найти лучшее решение, а не просто повторить за другими. Часто оказываются удачными смелые эксперименты.

Овен

Будьте осторожны. Это не самый простой день. Он может принести немало неожиданностей, в том числе таких, которые повлияют на ваши планы, заставят отложить какие-то дела. Лучше не спешить с решениями, особенно если они касаются денег или ценного имущества. Вторая половина дня дает шанс добиться успеха в работе, справиться со сложными делами. В это же время вероятны приятные знакомства. Многим Овнам интуиция подсказывает, кому можно доверять, а от кого стоит держаться подальше. Часто вам достаточно нескольких минут, чтобы составить первое впечатление о человеке, которого вы видите впервые.

Телец

Начало дня отличается напряженным эмоциональным фоном. Вы можете волноваться по пустякам, оказываться в ситуациях, когда трудно справиться со своими чувствами, принять взвешенные решения. Многим Тельцам в такие моменты помогает опыт, полученный раньше. Часто поддерживают близкие, благодаря им вы чувствуете себя гораздо увереннее. Вторая половина дня будет спокойной и плодотворной. Она позволяет завершить дела, начатые раньше. Вы настойчивы и добиваетесь своего, даже если обстоятельства складываются не самым благоприятным образом.

Близнецы

Насыщенный день. Не все дается легко, но вы настойчивы и не отказываетесь от задуманного. Усилия не будут напрасными. Вы добьетесь даже лучших результатов, чем ожидали, если проявите изобретательность. Не исключены перемены в личных отношениях. Можно разобраться в каких-то неоднозначных ситуациях прошлого, положить конец недопониманию. Вторая половина дня дает шанс справиться с какими-то семейными делами. Тут стоит проявить инициативу – близкие наверняка вас поддержат. Это время подходит для того, чтобы откровенно поговорить о том, что важно для всех.

Рак

Отличный день, спокойный и плодотворный. Вы хорошо знаете, чего хотите добиться, и не тратите время напрасно. Часто помогает опыт, полученный раньше. Благодаря ему вы находите путь к цели. Будет возможность вернуться к делам, с которыми прежде не удавалось справиться. Сейчас вы доведете начатое до конца. Не исключены денежные поступления, в том числе значительные. День подходит для покупок. Вы выбираете действительно полезные вещи, находите то, что будет радовать и вас, и ваших близких. Некоторых Раков ждут неожиданные подарки.

Лев