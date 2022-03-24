СПИСОК ⟩ В Латвию запрещен въезд 25 российским звездам

Политик отметил, что этим лицам запрещен въезд в Латвию на неопределенный срок, и подчеркнул, что в дальнейшем список будет дополняться.

По данным Министерства иностранных дел, в список нежелательных лиц включены: Никита Михалков, Владимир Машков, Тина Канделаки, Полина Гагарина, Николай Расторгуев, Мария Ситтель, Дмитрий Губерниев, Артем Жога, Виктор Поляков, Виталий Локтев, Александр Ерохин, Сергей Перегуда, Василий Герелло, Наталья Подольская, Анастасия Макеева, Виктория Дайнеко, Денис Мацуев, Валерий Гергиев, Дмитрий Стрельцов, Алексей Тарасов, Павел Сучков, Алексей Кантур, Сергей Полунин, Виктория Цыганова и Станислав Михайлов.

Как подчеркнул LЕТА пресс-секретарь МИД Янис Бекерис, Латвия решительно осуждает неспровоцированную и неоправданную войну России в Украине, которая длится уже почти месяц и в которой каждый день в результате жестоких действий российских вооруженных сил гибнут украинские мирные жители и солдаты. Поддержка зверств, совершенных кремлевским режимом, означает коллективную ответственность за эти преступления, поэтому въезд таких лиц в Латвию не допускается.

Ранее министр культуры Наурис Пунтулис призвал МИД включить в список нежелательных лиц более 20 артистов из России, которые участвовали в прокремлевском мероприятии на стадионе «Лужники», сообщила LETA советник министра по связям с общественностью Инга Васильева.

Васильева указала, что в список включены и те деятели культуры, которые до сих пор публично выражали поддержку незаконных военных действий России на территории Украины, что является нарушением международных норм и подлежит осуждению на самом высоком уровне.

Министр культуры предлагал включить в список нежелательных лиц Полину Гагарину, Сергея Жукова, Алексея Потехина, Тимура Юнусова (Тимати), Николая Расторгуева, Виталия Локтева, Александра Ерохина, Сергея Перегудова, Дмитрия Стрельцова, Алексея Тарасова, Павла Сучкова, Алексея Кантура, Наталью Подольскую, Владимира Машкова, Никиту Михалкова, Илзе Лиепу, Викторию Цыганову, Станислава Михайлова, Валерия Гергиева и другие.