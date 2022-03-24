ВИДЕО ⟩ На ETV+ стартует новая телепередача «Горизонт» с Алиной Приваловой

Новая передача ETV+ «Горизонт» будет открывать будничные вечера, рассказывая о происходящем в Эстонии и мире через призму людей и событий, веселых и сложных тем. Выбор тем планируется широкий, чтобы в конце рабочего дня предложить телезрителям как развлекательные и легкие сюжеты, так и обсуждение злободневных вопросов. В студии ожидаются различные гости; важную роль в передаче сыграют видеосюжеты.

«Я очень рада, что программа ETV+ пополнится новой ежедневной передачей, которая дополнит выбор предлагаемых нами программ на актуальные темы. "Горизонт" поможет телезрителям лучше понять происходящее в мире и познакомит с жизнью людей и темами, которые касаются всех», – отметила главный редактор ETV+ Екатерина Таклая. Она также добавила, что нынешнее время, изобилующее информацией и событиями, побуждает телезрителей искать достоверные источники: «Актуальная камера» продолжит выходить в эфир в традиционном новостном формате, а "Горизонт" взглянет на происходящее в Эстонии глазами простого обывателя, в том числе с практической точки зрения».

Вместе с новой передачей на ETV+ появится и новая телеведущая - Алина Привалова, известная как ведущая передач на телеканале 3+ и в радиоэфире. Я очень рада присоединиться к команде ETV+ и попробовать себя в новом формате. Наши вечера будут душевными и интересными, а встречи с гостями студии запоминающимися!», – поприветствовала телезрителей Алина Привалова.