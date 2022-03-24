ВАУ! ⟩ Шишкова похвасталась роскошным подарком Тимати на восьмилетие дочки

Тимати является завидным холостяком. После участия в «Фабрике звезд» он стал знаменитым, а потом открыл свой бизнес и стал зарабатывать миллионы рублей. К своим 38 годам рэпер так и не обзавелся женой.

У него были серьезные отношения, но они заканчивались, когда у него рождались дети. Так Анастасия Решетова подарила ему сына Ратмира. А вот Алена Шишкова растит его дочку Алису.

Обычно Тимати проявляет себя как хороший папа. Несколько раз в год он возит детей на море. Его дочка уже стоит на доске для серфа и катается на хорошем уровне. На днях Алиса отпраздновала свое восьмилетие.

Она провела весь день с мамой, папой, дядей и своим маленьким братом. А вот спустя время ей прислали домой сюрприз. Рэпер подарил ей большой аквариум с рыбками разных видов. Шишкова засняла реакцию дочки.

Скриншот из личного видео Алены Шишковой Фото: https://www.instagram.com/missalena.92/