В редакцию Элу24 обратился человек, который не понимает, почему деньги, полученные от продажи лент, предназначенные для поддержки Украины от популярного магазина Sokisahtel, не передаются в полном объеме нуждающимся. Однако представитель магазина говорит, что магазин доплачивает четыре цента за продажу каждой ленты, пишет Elu24. «Мы не видим смысла говорить в социальных сетях о всех деньгах и деятельности, направленной на благотворительность. Это обычная человечность», — добавляет он.
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ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ ⟩ Как такое возможно, что Украина получает только один евро за каждую проданную ленточку?
Sokisahtel: мы уже пожертвовали более 10 000 евро от продажи лент и носков
Как такое возможно, что Украина получает только один евро за каждую проданную ленточку?
Уже несколько недель различные компании продают продукцию в цветах украинского флага. Большинство из них делают это, чтобы помочь людям, пострадавшим от войны в Украине. Именно так и поступил Sokisahtel, где начали продавать ленты в цветах украинского флага. Однако, по словам читателя Elu24, пожелавшего остаться анонимным, деньги, полученные от продажи ленточек, распределяются неправильно. «Я считаю неэтичным, что только один евро от продажи каждой ленты идет на поддержку Украины. Сама лента ничего не стоит!» он говорит.
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