ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ ⟩ Как такое возможно, что Украина получает только один евро за каждую проданную ленточку?

Уже несколько недель различные компании продают продукцию в цветах украинского флага. Большинство из них делают это, чтобы помочь людям, пострадавшим от войны в Украине. Именно так и поступил Sokisahtel, где начали продавать ленты в цветах украинского флага. Однако, по словам читателя Elu24, пожелавшего остаться анонимным, деньги, полученные от продажи ленточек, распределяются неправильно. «Я считаю неэтичным, что только один евро от продажи каждой ленты идет на поддержку Украины. Сама лента ничего не стоит!» он говорит.