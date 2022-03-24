Сегодня ночью в семье Катрин Луст, ведущей программы Kuuuurija и главного редактора Elu24, родилась дочь.
ПОЗДРАВЛЯЕМ! ⟩ В семье известной эстонской телеведущей родился долгожданный первенец
Первенец Катрин Луст и ее партнера Оливера Килка должен был родиться уже 9 марта, но малышка заставила новоиспеченных родителей подождать.
Девочка родилась 24 марта около трех часов ночи. «У нее голубые глаза и ямочки на щечках», — восклицает Луст, делясь своими первыми впечатлениями.
У ребенка и новоиспеченной мамы все хорошо, и первое время семья планирует делиться своим счастьем только с самыми близкими.
Малышку ждали в феврале
Луст ранее говорила, что по словам врачей, ребенок ожидался в конце февраля или начале марта, но к 21 марта она еще не родила. «В общей сложности рожала 48 часов, но теперь все закончилось. Я очень счастлива», — говорит Луст.
О беременности Луст, которую долгое время держали в секрете, стало известно лишь седьмого месяце. «Я до сих пор скрывала, потому что никогда не знаешь, как все пойдет, и все еще опасаюсь, что что-то случится», - признавалась Катрин Elu24 в конце прошлого года.
В 2018 году Катрин объявила, что состоит в отношениях с Оливером Килком, который занимается технологическим развитием. «Она очень хороший и милый человек. Катрин от души выполняет свою работу, и я, конечно, не критикую ее», - описал Оливер будущую невесту несколько лет назад.