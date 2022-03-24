ПОЗДРАВЛЯЕМ! ⟩ В семье известной эстонской телеведущей родился долгожданный первенец

Первенец Катрин Луст и ее партнера Оливера Килка должен был родиться уже 9 марта, но малышка заставила новоиспеченных родителей подождать.

Девочка родилась 24 марта около трех часов ночи. «У нее голубые глаза и ямочки на щечках», — восклицает Луст, делясь своими первыми впечатлениями.

У ребенка и новоиспеченной мамы все хорошо, и первое время семья планирует делиться своим счастьем только с самыми близкими.

Малышку ждали в феврале

Луст ранее говорила, что по словам врачей, ребенок ожидался в конце февраля или начале марта, но к 21 марта она еще не родила. «В общей сложности рожала 48 часов, но теперь все закончилось. Я очень счастлива», — говорит Луст.

О беременности Луст, которую долгое время держали в секрете, стало известно лишь седьмого месяце. «Я до сих пор скрывала, потому что никогда не знаешь, как все пойдет, и все еще опасаюсь, что что-то случится», - признавалась Катрин Elu24 в конце прошлого года.