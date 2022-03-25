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ЗАМАСКИРОВАЛИСЬ! ⟩ Названы пять диетических продуктов, которые на самом деле очень калорийны

Limon.ee
Названы пять диетических продуктов, которые на самом деле очень калорийны
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Темный шоколад. Иллюстративное фото
Темный шоколад. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Чтобы сбросить лишний вес, люди ищут заменители привычным продуктам. Какие продукты, которые принято считать диетическими, на самом деле таковыми не являются, сообщает 5-tv.ru.

Диетологи и ЗОЖ-блогеры часто советуют заменять сладости финиками. В этом продукте много полезных микроэлементов: 23 вида аминокислот, никотиновая кислота и рибофлавин. Финики богаты клетчаткой и кальцием. Калорийность одного финика – 25 килокалорий. Если съесть хотя бы десять штук, то можно набрать 250 килокалорий.

Люди, которые следят за своим питанием и фигурой, предпочитают готовить мороженое из ягод и фруктов, чем съесть привычный рожок. Но ЗОЖ-мороженое намного калорийнее, чем молочное. Полезное мороженое обычно делают из бананов – калорийность одного фрукта составляет 95 килокалорий. Также в состав десерта добавляют ягоды. В итоге калорийность лакомства составляет около 200 килокалорий. К примеру, обычное мороженое в вафельном стаканчике имеет энергетическую ценность порядка 180 килокалорий.

Оливковое масло само по себе очень полезно, но калорийность этого продукта довольно высока. В одной столовой ложке продукта содержится около 180 калорий. Поэтому овощной салат становится не диетическим.

Темный шоколад намного полезнее молочного из-за высокого процента какао в составе. Но нужно быть внимательнее во время выбора производителя. Некоторые фабрики добавляют в состав темного шоколада много сахара, в результате чего он теряет свою пользу. Некоторые плитки могут достигать калорийности в 700 килокалорий на 100 грамм.

Гранола – традиционный американский сухой завтрак, который состоит из овсянки и орехов, не имеет ничего общего с диетическими продуктами. Лишние калории продукту могут добавить ягоды и молоко, которым обычно заправляют гранолу.

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