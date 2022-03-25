Чтобы сбросить лишний вес, люди ищут заменители привычным продуктам. Какие продукты, которые принято считать диетическими, на самом деле таковыми не являются, сообщает 5-tv.ru.
ЗАМАСКИРОВАЛИСЬ! ⟩ Названы пять диетических продуктов, которые на самом деле очень калорийны
Диетологи и ЗОЖ-блогеры часто советуют заменять сладости финиками. В этом продукте много полезных микроэлементов: 23 вида аминокислот, никотиновая кислота и рибофлавин. Финики богаты клетчаткой и кальцием. Калорийность одного финика – 25 килокалорий. Если съесть хотя бы десять штук, то можно набрать 250 килокалорий.
Люди, которые следят за своим питанием и фигурой, предпочитают готовить мороженое из ягод и фруктов, чем съесть привычный рожок. Но ЗОЖ-мороженое намного калорийнее, чем молочное. Полезное мороженое обычно делают из бананов – калорийность одного фрукта составляет 95 килокалорий. Также в состав десерта добавляют ягоды. В итоге калорийность лакомства составляет около 200 килокалорий. К примеру, обычное мороженое в вафельном стаканчике имеет энергетическую ценность порядка 180 килокалорий.
Оливковое масло само по себе очень полезно, но калорийность этого продукта довольно высока. В одной столовой ложке продукта содержится около 180 калорий. Поэтому овощной салат становится не диетическим.
Темный шоколад намного полезнее молочного из-за высокого процента какао в составе. Но нужно быть внимательнее во время выбора производителя. Некоторые фабрики добавляют в состав темного шоколада много сахара, в результате чего он теряет свою пользу. Некоторые плитки могут достигать калорийности в 700 килокалорий на 100 грамм.
Гранола – традиционный американский сухой завтрак, который состоит из овсянки и орехов, не имеет ничего общего с диетическими продуктами. Лишние калории продукту могут добавить ягоды и молоко, которым обычно заправляют гранолу.