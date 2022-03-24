КУПЛЕНЫ ЗА 2 000 ЕВРО ⟩ Носки с нецензурной фразой, связанные эстонкой, планируют передать Зеленскому

Домохозяйка Марит Уммелас прославилась в одночасье, когда решила связать носки для украинских солдат. Она вывязала на носках знаменитую фразу про русский военный корабль, но тут выяснилось, что вместо одежды украинским военным нужны лекарства и бронежелеты. Тогда Марит выставила свои носки на аукцион. И они ушли за 2000 евро, пишет Elu24.