КУПЛЕНЫ ЗА 2 000 ЕВРО ⟩ Носки с нецензурной фразой, связанные эстонкой, планируют передать Зеленскому

Домохозяйка Марит Уммелас прославилась в одночасье, когда решила связать носки для украинских солдат. Она вывязала на носках знаменитую фразу про русский военный корабль, но тут выяснилось, что вместо одежды украинским военным нужны лекарства и бронежелеты. Тогда Марит выставила свои носки на аукцион. И они ушли за 2000 евро, пишет Elu24.
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«Сначала я просто вязала носки, — рассказала Марит в программе Ringvaade. Однако вскоре ей сказали, что дальнейшая помощь с одеждой не требуется. «Вероятно, нужнее были деньги для покупки лекарств и бронежилетов», - предположила Марит.