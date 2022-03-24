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КУПЛЕНЫ ЗА 2 000 ЕВРО ⟩ Носки с нецензурной фразой, связанные эстонкой, планируют передать Зеленскому

Ketlin Kruse Limon.ee
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Носки с нецензурной фразой, связанные эстонкой, планируют передать Зеленскому
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Марит Уммелас
Марит Уммелас Фото: Kuvatõmmis saatest

Домохозяйка Марит Уммелас прославилась в одночасье, когда решила связать носки для украинских солдат. Она вывязала на носках знаменитую фразу про русский военный корабль, но тут выяснилось, что вместо одежды украинским военным нужны лекарства и бронежелеты. Тогда Марит выставила свои носки на аукцион. И они ушли за 2000 евро, пишет Elu24.

«Сначала я просто вязала носки, — рассказала Марит в программе Ringvaade. Однако вскоре ей сказали, что дальнейшая помощь с одеждой не требуется. «Вероятно, нужнее были деньги для покупки лекарств и бронежилетов», - предположила Марит.

«Я сидела на своей куче носков и ломала голову, что с ними делать», — рассказывает мастерица. И ей пришла вголову идея продать вязаные носки с аукциона, чтобы пожертвовать вырученные средства Красному Кресту.

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