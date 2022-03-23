В Украине призвали лишить Лободу статуса заслуженной артистки страны

Представители Светланы Лободыпрокомментировали блокировку ее аккаунта в соцсетях. Они отметили, что запрет коснулся только территории Украины.

«В ночь с 21 на 22 марта аккаунт Лободы был заблокирован. Примечательно — это коснулось только Украины. Случилось это сразу после активного освещения позиции и гуманитарной деятельности певицы. Она жестко отреагировала на тот факт, что ее имя попало в запрещенные списки, а также призывы забрать у нее звание заслуженной артистки Украины», — рассказали представители артистки.

До этого стало известно, что Лобода попала в список звезд, прибывание которых нежелательно на территории Незалежной. Певица, активно занимающаяся волонтерством и поддерживающая попавших в трудную ситуацию украинцев, резко ответила на такое решение властей. Она отметила, что ей сейчас есть, чем заняться, чего, судя по всему, не скажешь, о составителях списка.

«Со вчерашнего дня я приняла решение активно говорить, чем помогаю, что делаю для своей страны и людей. И как ни странно, единственный источник донесения достоверной информации был моментально заблокирован. У меня вопрос к тем, кто это делает: зачем? Вам все еще нужно делить и топить? Мой аккаунт разблокируют, моя помощь не будет остановлена! Давайте уже заниматься делами, а не вливать финансы в атаку ботов или списки, которые не имеют отношения к реальности!» — прокомментировала неприятную ситуацию звезда.

Лобода также решительно отвергла слухи о смене гражданства, продемонстрировав паспорт Украины и отметив, что он — единственный.

Вскоре после того, как певица публично выразила недовольство тем, что ее сочли «недостаточно патриотом», ее имя исчезло из черного списка.