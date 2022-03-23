Латвийская порнозвезда Владлена Пушкаша (известная, как Jessi Empera) из Добеле, получившая "Оскар" индустрии для взрослых, вышла замуж, пишет RUS.TVNET.
ВИДЕО ⟩ Горько! Известная латвийская порнозвезда вышла замуж
О счастливом событии она рассказала в своем Tik Tok, поделившись видео из ЗАГСа, на котором было видно, как пара обменивается кольцами, а затем танцует первый вальс.
Известно, что свадьба состоялась в Латвии, поскольку можно увидеть, как пара прикрепляет "любовный замок" на мосту Бастейкалнс.
В 2016 году журнал Privātā Dzīve сообщил, что Владлена родилась и выросла в Добеле, а учиться уехала в Ригу. Она приняла участие в фотосессии, в которой фотограф предложил сняться обнаженной, после чего последовало предложение принять участие в производстве порнографии.
После долгих уговоров Владлена согласилась на карьеру порноактрисы, так как хотела зарабатывать, хотя прекрасно понимала, что ее ждет в этой профессии.
Род своих занятий девушка сначала скрывала от семьи. Мать, желая узнать, как ее дочь зарабатывает настолько хорошо, будучи студенткой, наняла частного детектива, который в течение дня выяснил правду. Мать перестала общаться с дочерью. Сейчас отношения в семье наладились.