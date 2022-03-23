ВИДЕО ⟩ Горько! Известная латвийская порнозвезда вышла замуж

О счастливом событии она рассказала в своем Tik Tok, поделившись видео из ЗАГСа, на котором было видно, как пара обменивается кольцами, а затем танцует первый вальс.

Известно, что свадьба состоялась в Латвии, поскольку можно увидеть, как пара прикрепляет "любовный замок" на мосту Бастейкалнс.

В 2016 году журнал Privātā Dzīve сообщил, что Владлена родилась и выросла в Добеле, а учиться уехала в Ригу. Она приняла участие в фотосессии, в которой фотограф предложил сняться обнаженной, после чего последовало предложение принять участие в производстве порнографии.

После долгих уговоров Владлена согласилась на карьеру порноактрисы, так как хотела зарабатывать, хотя прекрасно понимала, что ее ждет в этой профессии.