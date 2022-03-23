Я поднимаюсь над землей: в Эстонии вновь пройдет самый популярный конкурс в мире!

«День полетов с Red Bull» в Берлине, команда Die Tollkühnen Männer In Ihren Fliegenden Kisten. Фото: Red Bull Flugtag

Чтобы принять участие в соревнованиях, необходимо сначала зарегистрировать свою команду. После этого команды получат специальный набор для участников, содержащий, помимо прочего, бумагу для рисования, карандаш, линейку, другие инструменты, а также всю необходимую информацию. Затем готовый эскиз должен быть передан команде организаторов «Дня полетов вместе с Red Bull».

Авторы 40 лучших рисунков самолета будут отобраны и им отправят дальнейшие инструкции по воплощению идеи в реальность. Компания Bauhof также наградит 40 лучших команд подарочным сертификатом на 500 евро для покупки материалов, необходимых для постройки самолета. Когда летающая машина будет готова, участники конкурса должны будут доставить ее к Адмиралтейскому бассейну 27 августа для финального испытания. Задача проста: самолет должен будет взлететь с платформы высотой восемь-девять метров, всё это будет происходить с помощью наземного экипажа.

По всему миру уже прошло более ста мероприятий «День полетов вместе Red Bull». Так называемые самолеты оценивают по дальности полета, дизайну летательного аппарата и творческому подходу, например, танцевальной программе перед полетом или другому представлению, которое делает выступление еще более впечатляющим.

Именитый эстонский актер Лаури Педая - один из тех, кто уже решил принять участие в «Дне полетов».

Причина, по которой я принимаю участие в этом авангарде, проста: это просто настолько бессмысленно, что вы должны это сделать!

- говорит Педая.

Лаури Педая. Фото: Личный архив автора

Он и раньше видел подобные соревнования и всегда считал, что это очень весело. «Но у меня всегда было такое чувство, что я могу сделать лучше!» - смеется он.

Однако Педая признает, что его опыт полетов на самолетах ограничен опытом обычного человека: он летал в качестве пассажира из пункта А в пункт Б. Но при этом у него всегда было ощущение, что он не один такой, кто об авиации ничего не знает. «Ничего не знаю о технической стороне самолета и его летных качествах», - признается он, добавляя, что инженерное дело, вероятно, будет весьма увлекательным. Участникам «Дня полетов с Red Bull» запрещено использовать какой-либо мотор или двигатель, поэтому придется довериться интуиции, знаниям и применить фантазию. У Педая уже есть один основной план: «Пилот должен быть сильным, быстрым и легким».

Это не первый раз, когда данное мероприятие проводится в Эстонии – первый полет был осуществлен 14 лет назад, когда самое большое расстояние в воздухе, 23 метра, преодолела команда «Корабль по имени Самолет». Мировой рекорд принадлежит американцам, которым удалось пролететь на самолете 78,5 метров в Лонг-Бич.