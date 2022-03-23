В ДОЛГАХ, КАК В ШЕЛКАХ ⟩ Гоша Куценко задолжал баснословную сумму денег

54-летний Гоша Куценко один из самых востребованных актеров в России. Он играет в театре. Снимается в сериалах и кино. По информации СМИ, его гонорар составляет от 2 500 евро за смену. Однако сам артист недавно пожаловался на безденежье.

«Я вам скажу так, актеры всегда нищие. Сколько бы ты ни зарабатывал, всегда найдутся долги, которые ты должен отдать», — считает артист.

Куценко рассказал: на нем висит огромный долг – более 200 000 евро. Все гонорары уходят на его оплату. Актер вынужден работать по 20 часов в сутки.

«Честно говоря, хочу выспаться. Дайте мне еще лет пять поспать, выспаться, отдохнуть на пенсии», — признался он.

Но как у звезды образовалась такая огромная задолженность?

Куценко рассказал: в 2006-м году он спродюсировал комедию «Дикари». Артист взял деньги в долг и даже заложил свой загородный особняк. Только на рекламу ушло более одного миллиона долларов. Но фильм не окупился и принес огромные убытки. Гоша едва смог выкупить дом у банка и остался должен основному кредитору.

«Я продюсер картины. Всплыл старый долг», — пояснил актер.

Спустя девять лет актера начала разыскивать налоговая служба. СМИ писали: актер задолжал ведомству около 10 000 евро за особняк и люксовый автомобиль! Оказалось, артист не оплачивал пошлины с 2015 года! Усугубила ситуацию и пандемия. В локдаун Куценко остался без работы, счета его были пусты.

«Все поотбирали у меня съемки в рекламе. Ну, конечно, съемка в рекламе — это прекрасно. Эти молодые, талантливые актеришки поотбирали. Мы, старички, трудом своим зарабатываем», — смеется артист.

Рассчитаться с кредиторами у Куценко пока не получается. А ведь ему еще нужно содержать семью! У него подрастают две маленькие дочери от второго брака с моделью Ириной Скриниченко.