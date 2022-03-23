Пять тысяч евро за вечер: озвучены расценки любвеобильного Тарзана

52-летний супруг Наташи Королевой по праву считается самым известным стриптизером в России. При этом сама певица давно мечтает о том, чтобы избранник отказался от специфического ремесла.

Особенно яростным желание артистки стало два года назад, когда звездная семья угодила в неприятную историю. Всплыла информация об измене Тарзана с молоденькой актрисой. Тогда пара Глушко и Королевой оказалась на грани распада. В итоге супруги сумели преодолеть кризис, но, естественно, сладкоголосая дива стала более требовательно относиться к мужу.

Тем не менее Сергей не спешит покидать профессию, хотя и пробует себя в других видах творчества – в частности, пишет красивые картины и выступает в театре. Однако именно стриптиз приносит мужчине наиболее крупные дивиденды. «Его выступление как стриптизера, его стриптиз-шоу — это гонорар порядка 600 тысяч рублей за выступление. А если смотреть его выступление как актера в театре — это 100 тысяч (870 евро). Ну, понятное дело, кто будет выбирать себе меньший доход», – озвучил расценки Тарзана светский журналист Олег Цуриков.