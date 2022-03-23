Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, разменял шестой десяток, однако до сих пор остается объектом вожделения многих дам. Как выяснилось, артист не гнушается зарабатывать на этом внушительные суммы.
Пять тысяч евро за вечер: озвучены расценки любвеобильного Тарзана
52-летний супруг Наташи Королевой по праву считается самым известным стриптизером в России. При этом сама певица давно мечтает о том, чтобы избранник отказался от специфического ремесла.
Особенно яростным желание артистки стало два года назад, когда звездная семья угодила в неприятную историю. Всплыла информация об измене Тарзана с молоденькой актрисой. Тогда пара Глушко и Королевой оказалась на грани распада. В итоге супруги сумели преодолеть кризис, но, естественно, сладкоголосая дива стала более требовательно относиться к мужу.
Тем не менее Сергей не спешит покидать профессию, хотя и пробует себя в других видах творчества – в частности, пишет красивые картины и выступает в театре. Однако именно стриптиз приносит мужчине наиболее крупные дивиденды. «Его выступление как стриптизера, его стриптиз-шоу — это гонорар порядка 600 тысяч рублей за выступление. А если смотреть его выступление как актера в театре — это 100 тысяч (870 евро). Ну, понятное дело, кто будет выбирать себе меньший доход», – озвучил расценки Тарзана светский журналист Олег Цуриков.
Напомним, у Королевой и Глушко есть единственный наследник, 20-летний Архип. По иронии судьбы парень увлекся стриптизершей по имени Мелисса, которой даже сделал предложение руки и сердца. При этом Сергей оказался не слишком доволен выбором родного сына.