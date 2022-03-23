НАМ И НЕ СНИЛОСЬ! ⟩ Раскрыты баснословные заработки Ивана Урганта

Тайну финансовых возможностей Урганта приоткрыл его коллега Отар Кушанашвили. Мужчина заявил, что ведущий заработал огромное количество денег, которые смогут тратить его правнуки и их потомки. Говоря о размере состояния шоумена, Кушанашвили отметил, что Ургант мог бы дать в долг бизнесмену Михаилу Фридману, попавшему под санкции.

Известно, что на Первом канале телеведущий зарабатывает около 3 миллионов долларов в год. Одно выступление на корпоративе от Урганта обходится желающему в 50 тысяч евро. Помимо этого, шоумен занимается актерской и рекламной деятельностью. Все эти источники в сумме приносят артисту внушительный заработок, который тот тратит в том числе и на престижное имущество.