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ВИДЕО ⟩ Светлана Лобода помогает беженцам в Латвии

Limon.ee
Светлана Лобода помогает беженцам в Латвии
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Светлана Лобода
Светлана Лобода Фото: Shutterstock

Украинская исполнительница Светлана Лобода разместила на своей Instagram-странице ролик из Латвии. В нем артистка признается, что уже две недели путешествует по европейским городам, посещает волонтерские центры и помогает людям, пишет RUS TVNET.

«Мы с моей семьей на протяжении уже 20 дней перемещаемся по разным точкам миграционных служб, волонтерским центрам и помогаем людям, которые нуждаются в еде, бытовой химии, во всем, что необходимо человеку, чтобы хоть как-то жить. Очень непросто об этом говорить, как-то нескромно. Но, наверное, надо», – сказала Светлана.

Светлана Лобода в магазине Promo (Латвия)
Светлана Лобода в магазине Promo (Латвия) Фото: instagram.com/lobodaofficial

Лобода поделилась видео, сделанным в магазине торговой сети Promo. На ролике она собирает с полок необходимые товары: макароны, крупы, бытовую химию, детское питание и т. д. 

«Я считаю, что своим примером я помогу многим людям, которые сейчас бездействуют, выйти на эту же тропу помощи и последовать нашему примеру - людей, которые с утра до вечера помогают всем, кто в этом нуждается. Пожалуйста, будьте благородными, милосердными. Огромному количеству людей очень плохо, тяжело. Помогайте и делайте все возможное, что в ваших силах», – отметила Светлана Лобода. 

Светлана Лобода в латвийском центре гуманитарной помощи для беженцев
Светлана Лобода в латвийском центре гуманитарной помощи для беженцев Фото: instagram.com/lobodaofficial

Светлана Лобода показала, как они с помощниками доставили товары и продукты в один из центров гуманитарной помощи в Латвии. 

«Сейчас мы находимся в волонтерском центре беженцев в Латвии. Мы привезли продукты, медикаменты, бытовую химию для всех беженцев из Украины», – сказала артистка. 

В публикации Светлана Лобода написала обращение по поводу «списков» артистов. 

«С самого начала боевых действий мой офис переквалифицировался в волонтерский штаб. Я ежеминутно оказываю всестороннюю помощь в их работе и делаю все, что от меня зависит, чтобы каждый человек смог получить хотя бы предметы первой необходимости. Я знаю, что сегодня все чаще появляются всевозможные списки, в которых людей снова пытаются разделить по принципу »достаточно ли ты хорош, чтобы быть патриотом«. Так вот я вам скажу: мне плевать на ваши списки!» – подчеркнула она. 

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