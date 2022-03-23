Гороскоп на 23 марта для всех знаков Зодиака

Дева

Отдохните. Вам не помешает небольшая пауза в делах, возможность перевести дух. Рядом есть люди, готовые помочь в делах. Не стоит пренебрегать их поддержкой. Старайтесь не брать на себя слишком большую ответственность, особенно если речь идет о совместных проектах. К сожалению, есть опасность, что вам придется отвечать за чужие ошибки. Вторая половина дня радует денежными поступлениями, дает шанс заключить выгодные сделки. Для многих представителей знака этот день будет легким и вдохновляющим. Изменятся к лучшему отношения с близкими, останутся в прошлом разногласия и споры.

Весы

Первая половина дня будет удачной и плодотворной. В это время вы наверняка найдете помощников и союзников. У некоторых Весов к тому же появятся новые друзья. Удастся успешно завершить дела, которым было отдано много сил. Вторая половина дня складывается напряженнее, требует терпения и самообладания. Не торопитесь с решениями, особенно если речь идет о том, что важно и вам, и вашим близким. Нужно немного времени, чтобы разобраться в сложившейся ситуации. После этого вы сможете принять верное решение.

Скорпион

Начало дня будет удачным и плодотворным. У вас многое хорошо получается. Можно браться за сложные, запутанные дела, не сомневаясь в успехе. Порадуют встречи со старыми знакомыми. Не исключено, что они дают отличные советы. Вторая половина дня будет более сложной и утомительной. Появляются новые задачи, требующие решения. Вы со всем справляетесь, хоть это порой и требует усилий. Важно не отказываться от задуманного, даже если кажется, что обстоятельства складываются неблагоприятно. Велика вероятность, что у вас все получится.

Стрелец

В начале дня может быть непросто поладить с окружающими. Вам не всегда ясно, что у других на душе, порой вы неправильно оцениваете чужие слова и поступки. В середине дня все прояснится, но прежде вам придется пережить несколько неприятных моментов. Часто выручает чувство юмора. Вы находите способ разрядить обстановку и развеселить всех вокруг. Позже наступит подходящее время для работы, которая требует внимания к мелким деталям, сосредоточенности. Вы отлично справляетесь, ничего не упускаете из виду.

Козерог

Хотя не все идет по плану, тревожиться не стоит. Ваши идеи хороши, начинания успешны, а союзники надежны. Вы быстро добиваетесь поставленных целей, справляетесь даже с тем, что другим оказалось не по силам. К тому же многие Козероги сегодня научатся тому, что вскоре окажется полезным. Будет возможность помириться с человеком, с которым вы были в ссоре, восстановить какие-то старые связи. Вы понимаете, где повели себя правильно, а где стоило поступить по-другому. Это поможет избежать ошибок в будущем.

Водолей

День сложится удачно, если вы будете внимательны к окружающим. Старайтесь прислушиваться к мнению людей, чей опыт больше вашего, обращайте внимание на хорошие советы или разумные критические замечания. Не исключено начало сотрудничества, с которого начнется новый этап вашей карьеры. Вторая половина дня приносит хорошие новости издалека. Из-за них нужно будет изменить планы, и вас это порадует. Могут неожиданно открыться возможности, которыми вы захотите воспользоваться, во что бы то ни стало. Многие Водолеи проявят завидную находчивость и добьются цели.

Рыбы