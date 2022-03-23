Старайтесь особенно внимательно прислушиваться к подсказкам интуиции в начале дня. Это время не просто хороших идей, а настоящих озарений. С воплощения задуманного в жизнь могут начаться большие перемены к лучшему. Не всегда стоит делиться своими планами.
Гороскоп на 23 марта для всех знаков Зодиака
Не рассказывайте о них раньше, чем все обдумаете как следует. Вторая половина дня может быть беспокойной. Важно настроиться на дружелюбный лад, по возможности избегать споров с близкими. Лучше закрыть глаза на какие-то мелочи, чем вести долгие разговоры, расстраивающие всех, пишет Dvorec.ru.
Овен
Подходящий день для реализации старых планов. Сейчас вам готовы помочь даже те, кто прежде мешал. Интуиция подскажет, насколько можно доверять таким союзникам. Человек, который недавно вас обидел, постарается загладить свою вину. Давние разногласия забудутся, хоть и не сразу. Вторая половина дня позволит сосредоточиться на домашних делах. Это время подходит для полезных покупок. Вы безошибочно выбираете вещи, которые будут радовать и вас, и ваших близких. Вечером можно принимать гостей: все отлично проведут время.
Телец
Вероятны какие-то неожиданные события, приятные сюрпризы. Едва ли вам удастся придерживаться старых планов. Скорее всего, нужно будет импровизировать, на ходу принимать решения. Нужно отметить, что это не будет особенно трудно. Интуиция остра и часто указывает верный путь к цели. Но и забот будет много. Чаще всего они связаны с какими-то домашними событиями, растущими потребностями близких. Не исключено, что нужно будет решать неожиданно возникшие бытовые проблемы. Это часто требует расходов. Вам удается потратить ровно столько, сколько необходимо.
Близнецы
Первая половина дня удачна. Это благоприятное время для творчества, а также поиска ответов на непростые вопросы. Вам часто удается проникнуть в самую суть вещей, понять то, что недоступно другим. Окружающие не всегда разделяют вашу точку зрения, но в большинстве случаев поддерживают вас. Вторая половина дня не обещает головокружительных успехов, но дает шанс хорошо отдохнуть. Это хорошее время для общения с людьми, которые знают, как поднять вам настроение и развеселить. Вы получите массу позитивных эмоций, их хватит надолго.
Рак
Первая половина дня будет удачной и интересной. Тревожиться особенно не о чем, у вас многое получается хорошо. Часто помогают окружающие, причем их даже просить об этом не приходится. Вероятны небольшие денежные поступления. Они окажутся очень кстати: вы сделаете удачные покупки, приобретете вещи, которые порадуют ваших близких. Вечер обещает приятные встречи. Будет шанс поговорить с человеком, по которому вы давно скучали. Многих Раков ждут хорошие новости. Некоторые представители знака получат отличные советы и вскоре последуют им.
Лев
Начало дня удачно. В это время появляется много отличных идей. Одни удается воплотить немедленно, реализацию других приходится надолго отложить, но вы в любом случае не жалуетесь. Будет шанс найти надежных союзников. Сначала вы вместе будете заниматься общими делами, потом подружитесь. Неплохой будет и вторая половина дня, но она больше подходит для отдыха, чем для каких-то сложных дел. Вдохновляют творческие занятия, в них вы можете добиться успеха, не прикладывая для этого усилий. Могут появиться какие-то идеи, на реализации которых вы сосредоточитесь в ближайшие дни.
Дева
Отдохните. Вам не помешает небольшая пауза в делах, возможность перевести дух. Рядом есть люди, готовые помочь в делах. Не стоит пренебрегать их поддержкой. Старайтесь не брать на себя слишком большую ответственность, особенно если речь идет о совместных проектах. К сожалению, есть опасность, что вам придется отвечать за чужие ошибки. Вторая половина дня радует денежными поступлениями, дает шанс заключить выгодные сделки. Для многих представителей знака этот день будет легким и вдохновляющим. Изменятся к лучшему отношения с близкими, останутся в прошлом разногласия и споры.
Весы
Первая половина дня будет удачной и плодотворной. В это время вы наверняка найдете помощников и союзников. У некоторых Весов к тому же появятся новые друзья. Удастся успешно завершить дела, которым было отдано много сил. Вторая половина дня складывается напряженнее, требует терпения и самообладания. Не торопитесь с решениями, особенно если речь идет о том, что важно и вам, и вашим близким. Нужно немного времени, чтобы разобраться в сложившейся ситуации. После этого вы сможете принять верное решение.
Скорпион
Начало дня будет удачным и плодотворным. У вас многое хорошо получается. Можно браться за сложные, запутанные дела, не сомневаясь в успехе. Порадуют встречи со старыми знакомыми. Не исключено, что они дают отличные советы. Вторая половина дня будет более сложной и утомительной. Появляются новые задачи, требующие решения. Вы со всем справляетесь, хоть это порой и требует усилий. Важно не отказываться от задуманного, даже если кажется, что обстоятельства складываются неблагоприятно. Велика вероятность, что у вас все получится.
Стрелец
В начале дня может быть непросто поладить с окружающими. Вам не всегда ясно, что у других на душе, порой вы неправильно оцениваете чужие слова и поступки. В середине дня все прояснится, но прежде вам придется пережить несколько неприятных моментов. Часто выручает чувство юмора. Вы находите способ разрядить обстановку и развеселить всех вокруг. Позже наступит подходящее время для работы, которая требует внимания к мелким деталям, сосредоточенности. Вы отлично справляетесь, ничего не упускаете из виду.
Козерог
Хотя не все идет по плану, тревожиться не стоит. Ваши идеи хороши, начинания успешны, а союзники надежны. Вы быстро добиваетесь поставленных целей, справляетесь даже с тем, что другим оказалось не по силам. К тому же многие Козероги сегодня научатся тому, что вскоре окажется полезным. Будет возможность помириться с человеком, с которым вы были в ссоре, восстановить какие-то старые связи. Вы понимаете, где повели себя правильно, а где стоило поступить по-другому. Это поможет избежать ошибок в будущем.
Водолей
День сложится удачно, если вы будете внимательны к окружающим. Старайтесь прислушиваться к мнению людей, чей опыт больше вашего, обращайте внимание на хорошие советы или разумные критические замечания. Не исключено начало сотрудничества, с которого начнется новый этап вашей карьеры. Вторая половина дня приносит хорошие новости издалека. Из-за них нужно будет изменить планы, и вас это порадует. Могут неожиданно открыться возможности, которыми вы захотите воспользоваться, во что бы то ни стало. Многие Водолеи проявят завидную находчивость и добьются цели.
Рыбы
Первая половина дня удачна. Тревожиться не о чем, вы способны достичь многих поставленных целей. Часто для этого даже особенно стараться не нужно: все само собой складывается хорошо. Вы многому учитесь на ходу, мгновенно запоминаете то, что может пригодиться. Не тратьте время напрасно. Влияние позитивных тенденций постепенно снижается, и с приближением вечера добиться нужных результатов становится все труднее. К тому же возрастает вероятность разногласий и споров. Нужно вести себя очень корректно и дружелюбно, чтобы избежать напряженных моментов, сохранить хорошие отношения со всеми.