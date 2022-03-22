Первыми свадебными фотографиями поделился с поклонниками счастливый молодожен Ардо Кальювеэ.
СВАДЕБНЫЕ ФОТО ⟩ Горько! Дочь владельца замка Фалль вышла замуж за светского фотографа
Горько! Дочь владельца замка Фалль вышла замуж за светского фотографа
Эстонский светский фотограф и дочь Андрея Дворянинова Неле вместе уже несколько лет. Они много путешествуют, и всегда Ардо публикует красочные фото в соцсетях.
В марте 2020 года влюбленные объявили о помоловке, вот пришло время свадебных колокольчиков.