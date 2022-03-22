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СВАДЕБНЫЕ ФОТО ⟩ Горько! Дочь владельца замка Фалль вышла замуж за светского фотографа

Limon.ee
Горько! Дочь владельца замка Фалль вышла замуж за светского фотографа
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Неле Дворянинов и Ардо Калювеэ
Неле Дворянинов и Ардо Калювеэ Фото: Соцсети

Первыми свадебными фотографиями поделился с поклонниками счастливый молодожен Ардо Кальювеэ.

Эстонский светский фотограф и дочь Андрея Дворянинова Неле вместе уже несколько лет. Они много путешествуют, и всегда Ардо публикует красочные фото в соцсетях.

В марте 2020 года влюбленные объявили о помоловке, вот пришло время свадебных колокольчиков.

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