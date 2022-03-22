КАКОЙ УЖАС! ⟩ Ксения Собчак перестала следить за собой

Еще несколько дней назад Ксению Собчак захейтили из-за того, что в одном из новых выпусков собственного шоу, она появилась с грязной головой и без косметики. Пользователи буквально заклевали ее за неопрятный внешний вид, а по Сети пошли мемы с тем, что у телеведущей нет денег даже на шампунь. Когда одна из подписчиц отставила ей злобный комментарий про ужасный внешний вид, что Ксения с долей юмора ответила: «Не ужасно, а экономно».

Теперь же она решила вновь вернуться к этой теме. Опубликовав кадр без косметики, она подписала: «Много комментариев не только по сути наших тем, но и по поводу моего внешнего вида. Я извиняюсь перед теми, кого это сейчас действительно беспокоит. Вы — счастливые люди! Я постараюсь взять себя в руки, хотя пока получается это неважно, и честно скажу, вообще было все равно как я выгляжу эти недели и что у меня с колтунами на башке. Еще раз простите», — написала 40-летняя Ксения.