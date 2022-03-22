В ДОМЕ ЗА 300 000 евро! ⟩ Стало известно, как живет Чулпан Хаматова в Латвии

Актриса Чулпан Хаматова недавно сообщила, что эмигрировала в Латвию. С собой артистка взяла дочерей.

Издание KP.ru узнало, что Хаматова остановилась в экопоселении Аматциемс недалеко от Риги. Говорят, актриса приобрела жилье площадью 200 квадратных метров еще 10 лет назад.

Дома в поселении построены из дерева. Недвижимость там стоит от 300 тысяч евро. Соседями Чулпан являются не только граждане Латвии, но и выходцы из Бельгии и Франции.

Аматциемс окружает живописная природа, однако находится оно далеко от цивилизации. Ранее Хаматова признавалась, что ей не хватает денег арендовать автомобиль, чтобы просто доехать от города домой.