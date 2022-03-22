Дом актрисы недалеко от Риги стоит от 300 тысяч евро, однако на аренду автомобиля ей не хватает, резюмирует Womanhit.ru
В ДОМЕ ЗА 300 000 евро! ⟩ Стало известно, как живет Чулпан Хаматова в Латвии
Актриса Чулпан Хаматова недавно сообщила, что эмигрировала в Латвию. С собой артистка взяла дочерей.
Издание KP.ru узнало, что Хаматова остановилась в экопоселении Аматциемс недалеко от Риги. Говорят, актриса приобрела жилье площадью 200 квадратных метров еще 10 лет назад.
Дома в поселении построены из дерева. Недвижимость там стоит от 300 тысяч евро. Соседями Чулпан являются не только граждане Латвии, но и выходцы из Бельгии и Франции.
Аматциемс окружает живописная природа, однако находится оно далеко от цивилизации. Ранее Хаматова признавалась, что ей не хватает денег арендовать автомобиль, чтобы просто доехать от города домой.
Также знаменитость отмечала, что без работы она сможет прожить нормально всего 3— 4 месяца. Сейчас стало известно, что Чулпан взяли в труппу рижского театра.