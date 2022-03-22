СЕНСАЦИЯ! ⟩ Стало известно, кто заменит Ивана Урганта на “Первом канале”
Стало известно, кто заменит Ивана Урганта на “Первом канале”
Ранее сообщалось. что ведущий, именем которого названа передача, долгое время находится за границей. Недавно появилась информация о том, что шоу прекращают снимать, и на его место в сетке вещания уже готовится другая передача, вести которую будет другой известный артист. Так, по информации “Экспресс-Газеты”, место Ивана Урганта в вечернем эфире “Первого канала”, скорее всего, заменит Гарик Мартиросян.
Сам артист в последнее время пропал из поля зрения поклонников, перестав выкладывать публикации в своих социальных сетях. По мнению пользователей, это может быть связано с большой рабочей загрузкой телеведущего. Как ожидается, новое шоу с участием Гарика Мартиросяна выйдет в эфир в сентябре.
Точное название формат шоу неизвестен, однако со ссылкой на авторов нового проекта издание сообщает, что проект может называться “Круглосуточным Мартиросяном”.
Иван Ургант с семьей покинул Россию. По некоторым данным, телеведущий сейчас находится в Израиле.