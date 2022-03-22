СЕНСАЦИЯ! ⟩ Стало известно, кто заменит Ивана Урганта на “Первом канале”

Ранее сообщалось. что ведущий, именем которого названа передача, долгое время находится за границей. Недавно появилась информация о том, что шоу прекращают снимать, и на его место в сетке вещания уже готовится другая передача, вести которую будет другой известный артист. Так, по информации “Экспресс-Газеты”, место Ивана Урганта в вечернем эфире “Первого канала”, скорее всего, заменит Гарик Мартиросян.

Сам артист в последнее время пропал из поля зрения поклонников, перестав выкладывать публикации в своих социальных сетях. По мнению пользователей, это может быть связано с большой рабочей загрузкой телеведущего. Как ожидается, новое шоу с участием Гарика Мартиросяна выйдет в эфир в сентябре.

Точное название формат шоу неизвестен, однако со ссылкой на авторов нового проекта издание сообщает, что проект может называться “Круглосуточным Мартиросяном”.