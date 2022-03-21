Бритни Спирс планирует вернуться к работе над музыкой

Команда исполнительницы ищет среди ее бывших коллег людей, готовых поработать с поп-звездой над новыми песнями.

Знаменитость собирается вернуться к музыкальной карьере после шестилетнего перерыва. Последний студийный альбом Спирс увидел свет в 2016 году. Хотя певица выпускала пластинки и треки, находясь под опекой отца, впоследствии она начала отказываться от работы.

Теперь же исполнительница хита Toxic изъявила желание снова заняться творчеством. При этом она не хочет давить сама на себя и сразу выпускать альбом или делать нечто подобное, рассказал источник The Sun в музыкальных кругах. По его словам, команда артистки просто прощупывает почву на предмет перспектив создания новых произведений.

«С несколькими людьми, с которыми ей комфортно работать, связались и спросили, не хотели бы они снова поработать над музыкой с Бритни, и все, похоже, очень хотят принять в этом участие», – отметил инсайдер.

Поп-звезде пришлось пережить невероятно трудный период, но в глубине души ей действительно нравится создавать новую музыку и выступать, пояснил источник. По мнению инсайдера, возвращение к творчеству помогло бы Спирс начать все с чистого листа.