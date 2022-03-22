День начинается очень удачно. Его первая половина отлично подходит для того, чтобы взяться за что-то новое. Наверняка появятся хорошие идеи, которые захочется воплотить в жизнь. Люди, чьи цели схожи, отлично ладят и не ссорятся по пустякам.
Гороскоп на 22 марта для всех знаков Зодиака
Вторая половина дня – подходящее время для личных встреч и общения с людьми, которые вам особенно дороги. Легко будет порадовать друг друга, быстро решатся проблемы, прежде тревожившие вас. Вероятны удачные совпадения и хорошие новости. Часто они вдохновляют, помогают решиться на какие-то важные перемены, пишет Dvorec.ru.
Овен
Благоприятный день. Будьте настойчивы, и вы многого добьетесь. Сейчас у вас есть шанс исправить какие-то старые ошибки, наверстать упущенное раньше. Важно не тратить время на пустые споры. Сосредоточьтесь на делах. Окружающие наверняка оценят результаты, которых вы сумеете добиться. Пригодится то, что вы узнали давным-давно. Многих Овнов ждут приятные сюрпризы во второй половине дня. Это отличное время для общения со старыми и новыми знакомыми. Многие готовы прислушаться к вашему мнению, это радует.
Телец
Отлично складывается начало дня. Трудно выбрать более подходящее время для полезных дел: у вас многое получается просто отлично. Благодаря удачному стечению обстоятельств и собственным усилиям вы справитесь с тем, что оказалось не по силам другим. Позже наступит более сложный период, требующий осторожности и внимания к деталям. Лучше не спешить с решениями. Вам потребуется немного времени, чтобы разобраться в ситуации и понять, как лучше действовать. Часто помогают старые знакомые. Их знания и опыт помогают вам избежать ошибок.
Близнецы
День не плохой, но полный неожиданностей. Это не всегда хорошо. Будьте готовы изменить планы, отложить какие-то встречи или развлечения. Иногда приходится быстро принимать решения, и тут вы склонны переживать и волноваться, сомневаться в том, что был выбран правильный путь. Хорошо, если рядом есть люди, с которыми можно посоветоваться. Не будет лишней поддержка друзей. Они часто находят способ вдохновить вас, развеселить или приятно удивить. Вечером не исключены романтические сюрпризы, знаки внимания, которым вы будете рады.
Рак
Благоприятный день, который дает вам возможность и с собственными делами отлично справиться, и окружающим во многом помочь. Легко найти новых союзников и помощников. Часто на вашу сторону встают недавние соперники, потому что понимают: ваш успех не за горами. Вероятны заманчивые деловые предложения. Ответив на них согласием, вы положите начало новому этапу своей карьеры. Гармонично складываются личные отношения, вы отлично ладите с близкими людьми, хорошо понимаете новых знакомых. Будет возможность помириться с теми, с кем вы были в ссоре.
Лев
Неплохой гармоничный день. Старайтесь помнить о целях, поставленных раньше, и не отвлекаться от важных дел из-за пустяков или каких-то мелких происшествий. Окружающие порой пытаются оказать давление. Не так-то легко защитить свои интересы, при этом никого не обидев, не испортив отношения. Но вы справляетесь. Помогают жизненный опыт и природная деликатность. Будет возможность решить какие-то задачи, над которыми вы много размышляли в последнее время. Сразу вернутся спокойствие и уверенность, вы почувствуете себя свободнее.
Дева
Начало дня заставит понервничать. Дело тут не только в том, что не все идет по плану, но и в вашей реакции на происходящее, часто чрезмерно острой. Обычно вы не принимаете трудности близко к сердцу, а сегодня можете расстраиваться из-за пустяков. Со временем к вам возвращается душевное равновесие, к тому же рядом оказывается все больше людей, которые готовы вас поддержать. Общение с друзьями неизменно радует и вдохновляет. Благодаря им вы чувствуете себя гораздо лучше, с энтузиазмом беретесь за новые дела, даже если они кажутся сложными.
Весы
Не тревожьтесь по пустякам. Это не самый спокойный день, но серьезные проблемы он едва ли принесет, а со всеми остальными трудностями вы быстро справитесь. Не исключены какие-то необычные совпадения, происшествия, которые натолкнут на интересные мысли. Некоторые Весы найдут достойное применение своим талантам или поймут, как превратить хобби в источник доходов. Возможны хорошие новости. Часто их приносят друзья или просто давние знакомые. Будет шанс восстановить связи, которыми вы когда-то дорожили.
Скорпион
День полон неожиданностей, по большей части приятных. Серьезных проблем не возникнет, но не все дела удастся завершить в срок. Это, впрочем, не беда: вы все равно добьетесь нужного результата, хоть и чуть позже. Вероятны денежные поступления, часто они оказываются больше, чем вы ожидали. Будет шанс заключить выгодные сделки. Некоторые Скорпионы получат предложения, о которых втайне мечтали. Стоит прислушаться к интуиции: она обязательно подскажет, какой ответ стоит дать. Вторая половина дня подходит для семейных дел, помощи близким, решения каких-то домашних проблем.
Стрелец
День полон неожиданностей. Скорее всего, не получится заниматься тем, что вы запланировали: появятся совершенно новые дела, задачи, требующие немедленного решения. Некоторым представителям знака придется иметь дело с людьми, от которых они предпочли бы держаться подальше. Будьте готовы потрудиться – без этого вы вряд ли сможете достичь нужного результата. Но ваши усилия будут щедро вознаграждены. Близкие готовы помочь в реализации смелых планов. Благодаря такой поддержке вы чувствуете себя гораздо свободнее и увереннее.
Козерог
В начале дня возможны какие-то неприятные моменты, недоразумения. Не исключено, что придется столкнуться с сильным противником, и вам будет нелегко одержать над ним верх. Пригодится то, чему вы успели научиться раньше. Опыт поможет не допустить ошибок. Вторая половина дня очень благоприятна. Это отличное время для отдыха, общения с близкими, встреч с друзьями. Вы легко находите общий язык со всеми, часто понимаете окружающих с полуслова. Не возникнет конфликтных ситуаций, легко будет договориться о каких-то совместных действиях.
Водолей
Все складывается хорошо. Влияние позитивных тенденций заметно во всех сферах жизни. Часто вы добиваетесь успехов даже там, где всерьез не рассчитываете на них. Удается извлечь пользу из каких-то неожиданных событий, странных совпадений, которые других сбили с толку. Выводы, которые вы делаете, поначалу кажутся окружающим странными. Но чуть позже все поймут, что вы были правы. Вторая половина дня подходит для того, чтобы решать финансовые вопросы. Там, где дело касается денег, интуиция вас не подводит.
Рыбы
Удачный день, спокойный и плодотворный. Вы добиваетесь успеха во многих делах, даже тех, за которые беретесь без особого энтузиазма. Можно завершить то, что было начато давным-давно и казалось почти безнадежным. Некоторые Рыбы добиваются результатов, которые удивляют и восхищают окружающих. Часто помогают старые знакомые, да и новые готовы поддержать многие ваши начинания. Удачно решаются вопросы, касающиеся работы и бизнеса. Не исключены денежные поступления из неожиданных источников, а также подарки, которым вы будете рады.