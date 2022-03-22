Гороскоп на 22 марта для всех знаков Зодиака

Дева

Начало дня заставит понервничать. Дело тут не только в том, что не все идет по плану, но и в вашей реакции на происходящее, часто чрезмерно острой. Обычно вы не принимаете трудности близко к сердцу, а сегодня можете расстраиваться из-за пустяков. Со временем к вам возвращается душевное равновесие, к тому же рядом оказывается все больше людей, которые готовы вас поддержать. Общение с друзьями неизменно радует и вдохновляет. Благодаря им вы чувствуете себя гораздо лучше, с энтузиазмом беретесь за новые дела, даже если они кажутся сложными.

Весы

Не тревожьтесь по пустякам. Это не самый спокойный день, но серьезные проблемы он едва ли принесет, а со всеми остальными трудностями вы быстро справитесь. Не исключены какие-то необычные совпадения, происшествия, которые натолкнут на интересные мысли. Некоторые Весы найдут достойное применение своим талантам или поймут, как превратить хобби в источник доходов. Возможны хорошие новости. Часто их приносят друзья или просто давние знакомые. Будет шанс восстановить связи, которыми вы когда-то дорожили.

Скорпион

День полон неожиданностей, по большей части приятных. Серьезных проблем не возникнет, но не все дела удастся завершить в срок. Это, впрочем, не беда: вы все равно добьетесь нужного результата, хоть и чуть позже. Вероятны денежные поступления, часто они оказываются больше, чем вы ожидали. Будет шанс заключить выгодные сделки. Некоторые Скорпионы получат предложения, о которых втайне мечтали. Стоит прислушаться к интуиции: она обязательно подскажет, какой ответ стоит дать. Вторая половина дня подходит для семейных дел, помощи близким, решения каких-то домашних проблем.

Стрелец

День полон неожиданностей. Скорее всего, не получится заниматься тем, что вы запланировали: появятся совершенно новые дела, задачи, требующие немедленного решения. Некоторым представителям знака придется иметь дело с людьми, от которых они предпочли бы держаться подальше. Будьте готовы потрудиться – без этого вы вряд ли сможете достичь нужного результата. Но ваши усилия будут щедро вознаграждены. Близкие готовы помочь в реализации смелых планов. Благодаря такой поддержке вы чувствуете себя гораздо свободнее и увереннее.

Козерог

В начале дня возможны какие-то неприятные моменты, недоразумения. Не исключено, что придется столкнуться с сильным противником, и вам будет нелегко одержать над ним верх. Пригодится то, чему вы успели научиться раньше. Опыт поможет не допустить ошибок. Вторая половина дня очень благоприятна. Это отличное время для отдыха, общения с близкими, встреч с друзьями. Вы легко находите общий язык со всеми, часто понимаете окружающих с полуслова. Не возникнет конфликтных ситуаций, легко будет договориться о каких-то совместных действиях.

Водолей

Все складывается хорошо. Влияние позитивных тенденций заметно во всех сферах жизни. Часто вы добиваетесь успехов даже там, где всерьез не рассчитываете на них. Удается извлечь пользу из каких-то неожиданных событий, странных совпадений, которые других сбили с толку. Выводы, которые вы делаете, поначалу кажутся окружающим странными. Но чуть позже все поймут, что вы были правы. Вторая половина дня подходит для того, чтобы решать финансовые вопросы. Там, где дело касается денег, интуиция вас не подводит.

Рыбы