ОНА ПОПРАВИТСЯ? ⟩ Лера Кудрявцева призналась в страшном недуге

Лера Кудрявцева призналась, что у нее была диагностирована клиническая депрессия, пишет РИА Новости. «У меня была клиническая депрессия. Я утром просыпаюсь и понимаю, что не хочу жить. И вот у меня окно. Я думаю: »Если я сейчас в это окно, я что-то почувствую?«. Я поняла, что нет. Меня на тот момент не интересовали ни дети, ни родители. А с виду я была спокойна», – сказала Лера.