Лера Кудрявцева призналась в депрессии и лечении в клинике неврозов.
ОНА ПОПРАВИТСЯ? ⟩ Лера Кудрявцева призналась в страшном недуге
Лера Кудрявцева призналась в страшном недуге
Лера Кудрявцева призналась, что у нее была диагностирована клиническая депрессия, пишет РИА Новости. «У меня была клиническая депрессия. Я утром просыпаюсь и понимаю, что не хочу жить. И вот у меня окно. Я думаю: »Если я сейчас в это окно, я что-то почувствую?«. Я поняла, что нет. Меня на тот момент не интересовали ни дети, ни родители. А с виду я была спокойна», – сказала Лера.
В студии программы «Звезды сошлись» она отметила, что лежала в клинике неврозов. «Мне было плевать на собственную жизнь, на все. Я пролежала полтора месяца в клинике неврозов. Могу сказать: при депрессии ты суп не сваришь. Тебе плевать на суп, на одежду, ты ничего не хочешь вообще», – добавила звезда.
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