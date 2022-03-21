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Лера Кудрявцева призналась в клинической депрессии

Limon.ee
Лера Кудрявцева призналась в клинической депрессии
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Лера Кудрявцева
Лера Кудрявцева Фото: Astapkovich Vladimir/ITAR-TASS

Лера Кудрявцева призналась в депрессии и лечении в клинике неврозов

Лера Кудрявцева призналась, что у нее была диагностирована клиническая депрессия. – РИА Новости.

"У меня была клиническая депрессия. Я утром просыпаюсь и понимаю, что не хочу жить. И вот у меня окно. Я думаю: "Если я сейчас в это окно, я что-то почувствую?". Я поняла, что нет. Меня на тот момент не интересовали ни дети, ни родители. А с виду я была спокойна", – сказала Лера.

В студии программы "Звезды сошлись" она отметила, что лежала в клинике неврозов.

"Мне было плевать на собственную жизнь, на все. Я пролежала полтора месяца в клинике неврозов. Могу сказать: при депрессии ты суп не сваришь. Тебе плевать на суп, на одежду, ты ничего не хочешь вообще", – добавила звезда.

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