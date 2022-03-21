Отекшее лицо и огромный пуш-ап: 63-летнюю Мадонну засняли в ресторане

В свои 63 года Мадонна на фото в соцсетях выглядит словно юная девушка. Идеальный овал лица, ни одной морщинки, большие глаза, пухлые губы и, конечно, точеная фигура, которую она не стесняется показывать.

Мадонна Фото: Charles Sykes

То, что это ретушь — понятно всем. Как и то, что с фотошопом поп-икона явно перебарщивает. Многие сравнивают ее с пластиковой куклой — настолько неестественно смотрятся снимки звезды.

Папарацци редко удается застать Мадонну где-то на улице. Но на этот раз фотографам повезло. Певица с другом отправилась в модный ресторан Craig's в Лос-Анджелесе. И ее успели запечатлеть на пути от автомобиля до входа.

Несмотря на то, что звезда закрыла глаза непроницаемыми темными очками — и это несмотря на ночь на улице — представление о том, как она выглядит в реальности, составить можно. Интернет-пользователи на фото разглядели и словно отекшее лицо звезды (похоже на последствия пластики и инъекций филлеров), и заметные «носогубки». А еще многих поразило то, в каком состоянии находятся волосы звезды — жесткие и словно пережженные. И, конечно, невозможно было не обратить внимание на пуш-ап: бюст Мадонна подтянула едва ли не до подбородка.

Мадонна Фото: Legion Media

Мадонна Фото: Legion Media