Портал Visittallinn представляет вашему вниманию список музеев и книжных магазинов, при которых есть уютные кафе, где можно вкусно перекусить. А их в Таллинне, действительно, довольно много.
КТО БЫ МОГ ПОДУМАТЬ! ⟩ Самые атмосферные кафе и рестораны в таллиннских музеях и книжных магазинах
Неважно, где вы находитесь: в своем городе или в совершенно незнакомом, кафе — это место, где можно взбодриться за чашечкой горячего кофе, пообщаться с друзьями или просто побыть в одиночестве. В кафе можно пойти просто так, а можно совместить этот поход с посещением музея и потом обсудить впечатления, сидя в уютном зале и наслаждаясь чаем или кофе.
Старый город и центр
Музей кукольного театра и кафе Hendriku kohvik
Молодежный театр Эстонии — это целый мир, в котором есть театральный зал, музей кукольного театра и кафе Hendriku kohvik. Кафе названо в честь легендарного кукольного актера Хендрика Тоомпере, одним из увлечений которого была кулинария. Он всегда мечтал о собственном кафе. В кафе Hendriku kohvik можно приятно провести время, листая альбомы о жизни и ролях знаменитого актера.
В кафе подают салаты, бутерброды, пироги и пирожные, а по будням — бизнес-ланчи.
Кафе Maru kohvik в Музее и туристическом центре Толстая Маргарита
В одной из самых мощных оборонительных башен Таллинна Толстой Маргарите находится уникальный музей истории мореплавания и морской торговли. После морских приключений можно перекусить в небольшом кафе на первом этаже средневековой башни. А в летний сезон на вершине башни работает кафе на крыше, откуда открывается захватывающий вид на город.
Каламая, Теллискиви и Ноблесснер
Кафе Fotografiska kohvik в Fotografiska
В креативном городке Теллискиви находится Центр фотоискусства Fotografiska. Здесь фотоискусство и полет мысли соседствуют с музыкой и вкусной едой.
Чтобы как следует осмотреть выставку, нужно время. На первом этаже здания находится уютное кафе, в меню которого представлены полезные завтраки и домашняя выпечка. По будням здесь также можно пообедать. В кофейной карте представлены тщательно отобранные фирменные сорта кофе. Кроме того, каждый день здесь предлагают кофе дня из разных стран, разной обжарки и помола.
Кафе MARU kohvik в Лётной гавани
Лётная гавань — уникальный музей, который находится в ангарах гидросамолетов. Этим помещениям с необыкновенной архитектурой больше ста лет. Здесь есть настоящая подводная лодка «Лембит», катера и парусники, паровой ледокол «Суур Тылль», копия гидросамолета Шорт 184, мины, пушки и многое другое.
На втором уровне музея находится кафе MARU kohvik, из которого открывается потрясающий вид на весь интерьер и экспозицию музея. Меню кафе отличают чистые вкусы, простота и современность, а прилавок с пирожными наверняка порадует сладкоежек. Летом в кафе открыта уютная открытая терраса.
Кафе при Фабрике открытий PROTO
PROTO сочетает в себе виртуальную реальность, науку и мир фантастики, где каждый может почувствовать себя изобретателем. После увлекательного путешествия по музею захочется восстановить силы, и для этого идеально подойдет кафе с экзотическим интерьером, расположенное на первом этаже. В меню — простые блюда, а также комплексные обеды. В теплые летние дни в кафе можно посидеть на улице.
Кадриорг и Пирита
Кафе Reval Cafe в музее KUMU
В Художественном музее KUMU представлено эстонское искусство с XVIII века до наших дней.
Посещение музея и наслаждение искусством можно совместить с походом в кафе Reval Cafe. В меню — завтраки, обеды, блюда a`la carte, а также широкий выбор пирогов и десертов.
Lossikohvik в Кадриоргском художественном музее
Кадриоргский художественный музей — единственный в Эстонии музей, посвященный раннему европейскому и русскому искусству. На цокольном этаже дворца Кадриорг расположено уютное и элегантное кафе Lossikohvik с прекрасным интерьером и красивыми картинами. Помимо кофе и чая, здесь подают сладости и выпечку, а также легкие закуски, блины и классические десерты.
Ресторан Riviera Palais Brasserie в замке Маарьямяэ
На Pirita tee в историческом центре Маарьямяги расположились замок Маарьямяги, Музей кино и здание конюшни.
Под одной крышей с историческим музеем, в замке Маарьямяги, находится ресторан Riviera Palais Brasserie, открытый на месте ресторана высокой кухни в 1930-е годы. Сегодня он предлагает блюда Золотого века в современной интерпретации. В этом ресторане можно попробовать редкую для Таллинна самобытную французскую кухню типа brasserie и полюбоваться прекрасным видом на Финский залив.
Кафе-ресторан Teletorn
Таллиннская телебашня — самое высокое здание и развлекательный центр Эстонии. Здесь всегда проходят увлекательные мероприятия, для тех, кто не боится высоты, и работает интерактивная выставка. С площадки, расположенной на высоте 170 метров, открывается головокружительный вид на панораму Таллинна, на море и окружающую природу. Прекрасные моменты стоит продлить в кафе-ресторане Teletorn, где вам предложат простые и знакомые местные блюда.
Рокка-аль-Маре
Корчма Kolu kõrts в Эстонском музее под открытым небом
Музей под открытым небом — лучшее место, чтобы познакомиться с жизнью и историей эстонского народа. Музей расположен в чудесном месте у залива Копли. Здесь можно познакомиться с жизнью Эстонии в XVIII–XX веках и посмотреть постройки этого периода. Одно из таких исторических зданий — корчма XIX века из деревни Колу Харьюского уезда. Сегодня здесь можно попробовать эстонские национальные блюда.
Места для чтения и встреч за кофе
Книжный магазин — идеальное место для кафе, ведь чашка дымящегося кофе и хорошая книга неразлучны.
Кафе в книжном магазине Rahva Raamat в Старом городе — здесь можно начать свой день за чтением книги и легким перекусом, отдохнуть после трудного рабочего дня или встретиться на чашку кофе перед походом в театр.
Кафе-ресторан Literaat в магазине Rahva raamat в Теллискиви — это место объединяет множество простых и приятных вещей: вкусную еду, хорошее вино, интересные книги, приятную музыку и лучших друзей.
Самый большой универсальный книжный магазин Эстонии Viru Keskuse Rahva Raamat находится на третьем этаже торгового центра Viru Keskus. Утолить духовный и физический голод можно в элегантном кафе Literaat.
Приобрести профессиональные книги по искусству и дизайну можно в милом магазинчике Lugemik на первом этаже Таллиннского Дома искусства на площади Свободы. В небольшом очаровательном магазине есть не менее очаровательное кафе Hulda.