Кафе в таллиннских музеях и книжных магазинах

Неважно, где вы находитесь: в своем городе или в совершенно незнакомом, кафе — это место, где можно взбодриться за чашечкой горячего кофе, пообщаться с друзьями или просто побыть в одиночестве. В кафе можно пойти просто так, а можно совместить этот поход с посещением музея и потом обсудить впечатления, сидя в уютном зале и наслаждаясь чаем или кофе.

Старый город и центр

Музей кукольного театра и кафе Hendriku kohvik

Молодежный театр Эстонии — это целый мир, в котором есть театральный зал, музей кукольного театра и кафе Hendriku kohvik. Кафе названо в честь легендарного кукольного актера Хендрика Тоомпере, одним из увлечений которого была кулинария. Он всегда мечтал о собственном кафе. В кафе Hendriku kohvik можно приятно провести время, листая альбомы о жизни и ролях знаменитого актера.

В кафе подают салаты, бутерброды, пироги и пирожные, а по будням — бизнес-ланчи.

Кафе Maru kohvik в Музее и туристическом центре Толстая Маргарита

В одной из самых мощных оборонительных башен Таллинна Толстой Маргарите находится уникальный музей истории мореплавания и морской торговли. После морских приключений можно перекусить в небольшом кафе на первом этаже средневековой башни. А в летний сезон на вершине башни работает кафе на крыше, откуда открывается захватывающий вид на город.

Каламая, Теллискиви и Ноблесснер

Кафе Fotografiska kohvik в Fotografiska

В креативном городке Теллискиви находится Центр фотоискусства Fotografiska. Здесь фотоискусство и полет мысли соседствуют с музыкой и вкусной едой.

Чтобы как следует осмотреть выставку, нужно время. На первом этаже здания находится уютное кафе, в меню которого представлены полезные завтраки и домашняя выпечка. По будням здесь также можно пообедать. В кофейной карте представлены тщательно отобранные фирменные сорта кофе. Кроме того, каждый день здесь предлагают кофе дня из разных стран, разной обжарки и помола.

Кафе MARU kohvik в Лётной гавани

Лётная гавань — уникальный музей, который находится в ангарах гидросамолетов. Этим помещениям с необыкновенной архитектурой больше ста лет. Здесь есть настоящая подводная лодка «Лембит», катера и парусники, паровой ледокол «Суур Тылль», копия гидросамолета Шорт 184, мины, пушки и многое другое.

На втором уровне музея находится кафе MARU kohvik, из которого открывается потрясающий вид на весь интерьер и экспозицию музея. Меню кафе отличают чистые вкусы, простота и современность, а прилавок с пирожными наверняка порадует сладкоежек. Летом в кафе открыта уютная открытая терраса.

Кафе при Фабрике открытий PROTO